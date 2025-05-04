Пошкоджено депо, згоріли посилки: наслідки атаки на "Нову пошту" в Ізюмі (фото)

Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа, депо тимчасово не працює, можливі перебої з доставкою

У ніч на 4 травня росіяни атакували безпілотниками Ізюм у Харківській області, внаслідок чого було пошкоджено відділення та депо "Нової пошти". На щастя, ніхто не постраждав.

Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці "Нової пошти" у Facebook. Зазначається, що внаслідок прильоту розпочалася масштабна пожежа.

"У момент удару депо та відділення не працювали. Ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється", — йдеться у повідомленні.

В Ізюмі ворожий БПЛА вдарив по депо та відділення Нової пошти

У зв’язку з цим у неділю, 4 травня, можливі затримки доставки із Ізюму, а також найближчих населених пунктів. Також зазначається, що посилки деяких клієнтів могли бути знищені.

"Ми зв’яжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені та компенсуємо їхню вартість", — пишуть у компанії.

В Ізюмі ворожий БПЛА вдарив по депо та відділення Нової пошти

В Ізюмі ворожий БПЛА вдарив по депо та відділення Нової пошти

В Ізюмі ворожий БПЛА вдарив по депо та відділення Нової пошти

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 4 травня Київ атакували ворожі безпілотники. Внаслідок удару постраждали 7 осіб, з яких 2 дітей. Голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик повідомляє, що внаслідок падіння уламків ударних дронів зафіксовано пошкодження житлового будинку, а також фіксується загоряння автомобілів.