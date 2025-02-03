Сирський заявив про перехід ЗСУ на корпусну систему: що це означає

Впродовж січня у війську вдалося збільшити кількість підрозділів

У понеділок, 3 лютого, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. Про це він написав у Facebook.

"Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних Сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", — зазначив головком.

Сирський також розповів, що наразі триває посилення з’єднань Сухопутних, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що впродовж січня у війську вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, і вже є відповідні плани й на наступний період.

Корпусна структура — що відомо

Варто зазначити, що Збройні сили України мали представити наприкінці листопада 2024 року концепцію реформування, згідно з якою армія перейде на корпусну структуру.

Про це повідомляв Укрінформ з посиланням на джерела у ЗСУ.Джерела у війську казали, що мали перейти на структуру корпус — бригада

Така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

Водночас, перехід на систему корпус-дивізія потребуватиме в рази більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів. Чого Україна наразі собі не може дозволити.

Армійські корпуси виникли з появою масових армій, коли для бойових дій стало збільшення просторового розмаху й ускладнилося управління військовими формуваннями, що мають численний бойовий склад і різноманітне озброєння.

Створення армійських корпусів обумовлювалося також необхідністю мати з’єднання, здатні вирішувати бойові завдання на самостійному операційному напрямку.

Армійський корпус зазвичай складається з декількох бойових дивізій й/або бригад та формувань забезпечення. Україні в спадок від Радянського Союзу дісталось 6 армій та один армійський корпус, які були поступово реформовані в 7 армійських корпусів в середині 90-х років.

У сухопутних військах України в 90-х роках корпуси були оперативно-тактичним об’єднанням, коли до їх бойового складу входили дивізії й бригади. Але з ходом реформ 00-х років, та розформуванням дивізій у бригади корпуси перетворились на вищі тактичним з’єднанням.

Пізніше армійські корпуси були повністю розформовані, а на базі частини з них були створені Оперативні командування. Останній 8-й армійський корпус, було розформовано у 2015 році. Однак, залишався Корпус резерву.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, було сформовано 9-й та 10-й армійські корпуси. А Корпус резерву був переформатований в 11-й армійський корпус. Наразі триває формування четвертого за рахунком армійського корпусу.

Окрім армійських корпусів в складі Сухопутних військ, були створені корпуси Десантно-штурмових військ (Корпус швидкого реагування) та Корпус морської піхоти. Також був сформований у складі Сил спеціальних операцій Корпус "Рейнджерів", який спеціалізується на розвідці, проведенні штурмових операцій та рейдів у тилу ворога.

Раніше "Телеграф" писав, Україні мають намір розширити експериментальний проєкт підготовки військових. Це має зменшити кількість самовільних залишень частин військовослужбовцями під час несення служби.