Ще один рік без дерунів і товчанки? Як зміна клімату б’є по врожаю картоплі

Через погоду аграріям дедалі важче вирощувати стабільні високі врожаї

У другій половині липня – серпні високі температури (+30-35 °C) дошкулятимуть рослинам і заважатимуть запиленню і формуванню врожаю пізніх культур. Як і торік, особливо несприятливими такі умови будуть для традиційних в Україні овочів.

Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Він пояснив, чому дефіцит опадів і тривалі спекотні періоди негативно позначаються на вирощуванні сільгоспкультур.

Більше читайте у публікації: "Для нас — це стихія": начальник гідрометцентру про наслідки заморозків для врожаю та прогноз на літо".

За його словами, добрий врожай овочів, і зокрема картоплі (яка йде на улюблені українцями деруни чи пюре-товчанку. — Ред.), без поливу отримати практично неможливо.

— Вже зараз високі температури ґрунту на глибині 10 см і більш характерні для середини травня, що несприятливо для врожаю картоплі, яку навіть не всі ще посадили.

В таких екстремальних умовах та змінах клімату — коли температура зростає, а кількість опадів — не змінюється або зменшується, аграріям все важче вирощувати стабільні високі врожаї. Зі зміною клімату негативні тенденції посиляться, тож вже сьогодні всім нам потрібно підлаштовуватися до нових кліматичних реалій і звикати до нових умов господарювання, — підсумував Віталій Постригань.

Нагадаємо, раніше він дав "Телеграфу" невтішний прогноз на врожай 2025.