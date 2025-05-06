Еще один год без драников и "толчанки"? Как смена климата бьет по урожаю картофеля

Из-за погоды аграриям все труднее выращивать стабильные высокие урожаи

Во второй половине июля – августе высокие температуры (+30-35 °C) будут бить по растениям и мешать опылению и формированию урожая поздних культур. Как и в прошлом году, особенно неблагоприятными такие условия будут для традиционных в Украине овощей.

Об этом "Телеграфу" в блиц-интервью рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. Он объяснил, почему дефицит осадков и продолжительные жаркие периоды негативно отражаются на выращивании сельхозкультур.

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По его словам, хороший урожай овощей, и в частности картофеля (который идет на любимые украинцами драники или пюре-толчанку. — Ред.), без полива получить практически невозможно.

— Уже сейчас высокие температуры грунта на глубине 10 см и более характерны для середины мая, что неблагоприятно для урожая картофеля, который даже не все посадили.

При таких экстремальных условиях и изменениях климата, когда температура растет, а количество осадков — не меняется или уменьшается, аграриям все труднее выращивать стабильные высокие урожаи. С изменением климата негативные тенденции усилятся, так что уже сегодня всем нам нужно подстраиваться к новым климатическим реалиям и привыкать к новым условиям хозяйствования, — подытожил Виталий Постригань.

Напомним, ранее он дал "Телеграфу" неутешительный прогноз на урожай 2025 года.