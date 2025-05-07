ССО опубликовали впечатляющий фильм о подполье: "Методы и способы сопротивления – бесчисленны. Цель – одна!"

В фильме показаны украинцы, которые ежедневно противостоят врагу

Силы Специальных Операций ВСУ опубликовали мотивационный мини-фильм "Ворон-Мститель", посвященный участникам Движения сопротивления. Он призывает присоединяться к украинскому подполью на временно оккупированных территориях для противостояния врагу.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале ССО. В нем показаны украинцы, которые ежедневно противостоят врагу самыми разными способами. Каждый из них вносит свой важный вклад, создавая цепь.

Кто-то отслеживает координаты противника, кто-то распространяет агитацию и борется с вражеской пропагандой, а кто-то непосредственно ставит точку в одном из заданий. Под управлением ССО весь этот механизм приводится в движение и в конечном итоге дает результат.

"Методы и способы сопротивления – бесчисленны. Цель – одна!", — гласит фильм.

Для справки: Движение сопротивления – направленная против оккупационных сил гражданская деятельность, целью которой является освобождение территорий от оккупации и восстановление государственного суверенитета.

Присоединиться к Движению сопротивления можно на сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы спецопераций создали календарь-справочник о сопротивлении в оккупации.