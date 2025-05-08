Вирішила піти з телебачення та приховує особисте життя: де зараз екссуддя "Україна має талант" Слава Фролова

Ведуча не відвідує публічні заходи

Слава Фролова — українська телеведуча, режисерка, яка прославилась як член журі програми "Україна має талант". Останнім часом Фролова зникла з інформаційного простору та не відвідує публічні заходи, як зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов.

"Телеграф" розкаже, чим відзначилась Слава Фролова, куди вона зникла і чим займається зараз.

Що відомо про Славу Фролову

Слава Фролова народилася в Одесі у 1976 році. Її батько був моряком. Навчалась у студії образотворчого мистецтва та художній школі. Найбільше Славу цікавила скульптура, тож згодом вона вступила у коледж на цю спеціальність.

У 1993 році Фролова працювала в одеській телерадіокомпанії "ТРК Глас", яка була частиною Europa Plus. Через 2 роки стала керувати студією з виробництва реклами і телепрограм "45 телеканалу".

Фролова починала кар'єру в одеських медіа, фото з мережі

У 1998 році Слава переїхала до Києва. Там вона влаштувалась режисеркою на канал "КТМ" і паралельно вступила у КНУКіМ. Згодом стала ведучою та артдиректоркою нічного клубу "Динамо Люкс". Також вела ефіри на радіо "Супер-Нова".

Паралельно Фролова почала працювати у ранковій програмі "Підйом" на Новому каналі. Загалом вона була ведучою на радіостанціях "Радіоактивність", "Русское радио", "Гала радіо".

Фролова була ведучою різних радіостанцій, фото з мережі

На початку 2000-х Слава стала артдиректоркою мережі ресторанів "Козирна Карта". Тоді ж відкрила власне івент-агентство ARBUZ. У той же час Фролова вела рубрику "Щоденник ледарки" в журналі Zefir під псевдонімом "Манічка Велічко". Певний час вона вела ранкове шоу "Гутен Морген" на каналі М1.

Пізніше Фролова стала експерткою у програмі "Хочу заміж" на Новому каналі. Однак велику популярність Слава отримала, коли стала членом журі шоу "Україна має талант" на каналі СТБ. Тоді вона запам'яталась як добра суддя, яка підбадьорювала учасників. У проєкті Слава працювала до 2017 року.

Фролова була суддею "Україна має талант", фото Viva!

Протягом кар'єри Фролова заснувала проєкт Slava Frolova-Group для підтримки молодих українських художників. Також вона почала організовувати масштабний культурно-соціальний фестиваль "ART-Пікнік Слави Фролової". Окрім цього, ведуча заснувала конкурс дитячого малюнку ROCKIT.

Де зараз Слава Фролова

На своїй сторінці в інстаграмі ведуча висвітлює повномасштабну війну Росії проти України. Вони оприлюднює злочини окупантів, зокрема, як росіяни стирають з лиця землі українські міста. Також ведуча поширює збори на військових.

Фролова поширює новини про війну, фото з її інстаграм-сторінки

Як спікер Слава бере участь в інтенсивах для вчителів образотворчого мистецтва. У 2024 році вона зустрічалась наживо з колегами щодо освітнього проєкту. Тож є ймовірність, що ведуча продовжує мешкати в Україні.

Фролова зустрічається з колегами щодо освітніх проєктів, фото з її інстаграм-сторінки

Фролова долучається до освітніх проєктів, фото з її інстаграм-сторінки

Також Фролова виховує двох дітей: сина Марка, якому зараз близько 22 років, і доньку Серафиму, якій близько 14. У сина ведучої діагностований синдром Аспергера — порушення психічного розвитку, під час якого виникають труднощі у соціальному житті. А от про свого чоловіка Слава не говорить.

Діти Слави Фролової, фото з її інстаграм-сторінки

Фролова з донькою, фото з її інстаграм-сторінки

Син Фролової, фото з її інстаграм-сторінки

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