Решила уйти с телевидения и скрывает личную жизнь: где сейчас экс-судья "Україна має талант" Слава Фролова

Ведущая не посещает публичные мероприятия

Слава Фролова — украинская телеведущая, режиссер, прославившаяся как член жюри программы "Україна має талант". В последнее время Фролова исчезла из информационного пространства и не посещает публичные мероприятия, как звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов.

"Телеграф" расскажет, чем отметилась Слава Фролова, куда она исчезла и чем занимается сейчас.

Что известно о Славе Фроловой

Слава Фролова родилась в Одессе в 1976 году. Ее отец был моряком. Училась в студии изобразительного искусства и художественной школы. Больше всего Славу интересовала скульптура, и впоследствии она поступила в колледж на эту специальность.

В 1993 году Фролова работала в одесской телерадиокомпании "ТРК Глас", которая являлась частью Europa Plus. Через 2 года стала руководить студией по производству рекламы и телепрограмм "45 телеканала".

Фролова начинала карьеру в одесских медиа, фото из сети

В 1998 году Слава переехала в Киев. Там она устроилась режиссером на канал "КТМ" и параллельно поступила в КНУКиМ. Впоследствии стала ведущей и арт-директором ночного клуба "Динамо Люкс". Также вела эфиры на радио "Супер-Нова".

Параллельно Фролова начала работу в утренней программе "Подъем" на Новом канале. В общем, она была ведущей на радиостанциях "Радиоактивность", "Русское радио", "Гала радио".

Фролова была ведущей на разных радиостанциях, фото из сети

В начале 2000-х Слава стала арт-директором сети ресторанов "Козырная Карта". Тогда же открыла собственное ивент-агентство ARBUZ. В то же время Фролова вела рубрику "Дневник лентяйки" в журнале Zefir под псевдонимом "Маничка Величко". Некоторое время она вела утреннее шоу "Гутен Морген" на канале М1.

Позже Фролова стала экспертом в программе "Хочу замуж" на Новом канале. Однако большую популярность Слава получила, став членом жюри шоу "Україна має талант" на канале СТБ. Тогда она запомнилась как добрая судья, которая поддерживала участников. В проекте Слава работала до 2017 года.

Фролова была судьей "Україна має талант", фото Viva!

В течение карьеры Фролова основала проект Slava Frolova-Group для поддержки молодых украинских художников. Также она начала организовывать масштабный культурно-социальный фестиваль "ART-Пикник Славы Фроловой". Кроме того, ведущая основала конкурс детского рисунка ROCKIT.

Где сейчас Слава Фролова

На своей странице в инстаграме ведущая освещает полномасштабную войну России против Украины. Она обнародует преступления оккупантов, в частности, как россияне стирают с лица земли украинские города. Также ведущая распространяет сборы на военных.

Фролова распространяет новости о войне, фото с ее инстаграм-страницы

Как спикер Слава участвует в интенсивах для учителей изобразительного искусства. В 2024 году она встречалась вживую с коллегами по образовательному проекту. Есть вероятность, что ведущая продолжает жить в Украине.

Фролова встречается с коллегами по образовательным проектам, фото с ее инстаграм-страницы

Фролова присоединяется к образовательным проектам, фото с ее инстаграм-страницы

Также Фролова воспитывает двоих детей: сына Марка, которому сейчас около 22 лет, и дочь Серафиму, которой около 14. У сына ведущей диагностирован синдром Аспергера — нарушение психического развития, который предусматривает трудности в социальной жизни. А вот о своем муже Слава не говорит.

Дети Славы Фроловой, фото с ее инстаграм-страницы

Фролова с дочерью, фото с ее инстаграм-страницы

Сын Фроловой, фото с ее инстаграм-страницы

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