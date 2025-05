Помітно подорослішала та покинула Україну: де зараз переможниця "Голос. Діти 4" Данелія Тулєшова

Життя юної виконавиці суттєво змінилося

Співочі шоу дають виконавцям платформу для розвитку кар'єри та велику впізнаваність. Однією з найяскравіших переможниць дитячого "Голосу країни" була Данелія Тулєшова з Казахстану. Також ми розповідали, де зараз популярний у 2000-х гурт "Алібі".

"Телеграф" розкаже про життя виконавиці, куди вона зникла і чим займається зараз.

Біографія Данелії Тулєшової

Дівчина народилась в Астані, що у Казахстані. Навчалась у фізико-математичній школі. Їй подобалась математика, казахська і англійська мови та сучасні танці. Також Данелія з дитинства почала співати. Її талант помітив батько, який завершив музичну школу за класом фортепіано.

У 2015 році Данелія почала перемагати на дитячих конкурсах. Зокрема, отримала гран-прі і приз глядацьких симпатій на дитячому музичному конкурсі "Аялаган Астана -2015". Пізніше її нагородили призом глядацьких симпатій на "Дитячій Новій хвилі".

Тулєшова співала з дитинства, фото з мережі

У 2016 році Тулєшова стала професійно займатися вокалом. Педагоги допомагали дівчинці покращувати дикцію та виправляти помилки у вокалі.

Тулєшова почала займатися професійним вокалом у 2016 році, фото з мережі

Данелія отримала масштабну популярність після участі у шоу "Голос. Діти". Там вона виконала трек Stone Cold. Її виступ зібрав понад 80 мільйонів переглядів на ютубі. Тулєшова перемогла у четвертому сезоні програми та стала популярною.

Данелія Тулєшова - Stone Cold

У 2018 році дівчина представляла Казахстан на дитячому Євробаченні. З піснею Ozine sen вона посіла шосту сходинку.

Данелія Тулєшова - Ozine sen

У 2019 році виконавиця з'явилась на американському шоу The World's Best, де потрапила до вісімки найкращих. А через рік Тулєшова взяла участь у America's Got Talent з піснею Tears of Gold.

Данелія Тулєшова - Tears of Gold

Де зараз Данелія Тулєшова

Зараз Тулєшовій виповнилося 18 років, і вона помітно подорослішала. Іноді вона демонструє себе у сміливих образах.

Тулєшова демонструє декольте, фото з її інстаграм-сторінки

Образ Тулєшової на Гелловін, фото з її інстаграм-сторінки

Тулєшова демонструє відверті луки, фото з її інстаграм-сторінки

Водночас Данелія продовжує співочу кар'єру. Вона зазвичай виконує треки англійською, зокрема останні — Memories і Bye Bye Baby.

Данелія Тулєшова - Bye Bye Baby

Судячи з локацій на фото, Тулєшова зараз проживає у Сполучених Штатах Америки. У 2024 році вона закінчила Бруклінську вищу школу.

Тулєшова навчалась у Бруклінській школі, фото з її інстаграм-сторінки

На своїй сторінці в інстаграмі Данелія публікує світлини з подорожей, з відпочинку, уривки своїх пісень та моменти з друзями.

Тулєшова з друзями, фото з її інстаграм-сторінки

Тулєшова на відпочинку, фото з її інстаграм-сторінки

Тулєшова періодично подорожує, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз популярний 2000-х співак Василь Бондарчук. Його називали секс-символом українського шоу-бізнесу.