Продовжує займатися гумором: де зараз і як виглядає зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов

Комік продовжує зніматися у гумор-шоу

Єгор Крутоголов — відомий український актор гумористичного проєкту "Дизель Шоу" який приніс йому велику популярність. Останнім часом комік не часто з'являється на публічних заходах, як і актор "Кварталу 95" Олександр Пікалов.

"Телеграф" розкаже про кар'єру гумориста, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Єгора Крутоголова

Крутоголов народився у 1980 році в Миколаєві в інтелігентній родині. Почав грати у КВК, ще будучи школярем гімназії. Спершу вступив до Миколаївського педагогічного інституту, але на другому курсі перейшов у Чорноморський університет імені Петра Могили. Там він навчався на факультеті романо-германської філології та зарубіжної літератури.

У 2000 році Крутоголов разом із Євгеном Гашенком та Михайлом Шинкаренком заснував команду "Дизель". Колектив виступав у різних лігах КВК. Через 3 роки Єгор виграв Кубок Співдружності. Гуморист також став триразовим чемпіоном Південної ліги КВК в Одесі. Після того, як "Дизель" виграла Кубок Президента України, команда розпалась.

Крутоголов брав участь у КВК, фото з мережі

Крутоголов брав участь у гумористичній програмі "Бла-бла-шоу" на російському каналі РЕН ТВ. Також він знімався у проєкті "Ліга націй" на каналі СТС. Брав участь в проєктах студії "Квартал 95". Зокрема, у програмі "Бійцівський клуб" команда "дизелів" тричі перемагала.

Крутоголов брав участь у різних проєктах, фото з мережі

Актори "Дизель Шоу", фото з мережі

Крутоголов знімався у кількох фільмах: "Сильніше за вогонь", "Стріляй, негайно!", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Як козаки…", а також серіалах "Таксі" і "Папаньки". Також він брав участь у програмах "Вечірній квартал", "Велика різниця", "Вечірній Київ", "Путьова країна", був ведучим проєктів "Замочені", "Зірка Youtuba", "Олімпіляпи".

Крутоголов знімався у кіно й різних телепроєктах, фото з мережі

У 2013 році Крутоголов разом з Михайлом Шинкаренком, Євгеном Гашенком та Олександром Бережком створили перший телепроєкт — 20-серійний скетчком "Путьова країна" для телеканалу ICTV. Через 2 роки коміки створили гумористичний проєкт "Дизель Шоу".

"Дизель Шоу" почало виходити у 2015 році, фото з мережі

Де зараз Єгор Крутоголов

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Єгор разом із колективом "Дизель Шоу" почав збирати кошти на ЗСУ. Також гумористи виступали перед військовими на фронті.

Крутоголов зайнявся волонтерством, фото з його інстаграм-сторінки

Крутоголов влаштовує збори на ЗСУ, фото з його інстаграм-сторінки

Згодом Крутоголов разом з іншими акторами продовжили створювати випуски "Дизель Шоу". Вони змістили гумор у бік життя українців у складні воєнні часи.

Крутоголов знімається у "Дизель Шоу", фото з його інстаграм-сторінки

Крутоголов продовжує займатися гумором, фото з його інстаграм-сторінки

На своїй сторінці в інстаграмі комік звітує про збори на ЗСУ та показує своїх рідних. Зокрема, Єгор ділиться успіхами своїх дітей. Старший син Лев професійно займається картингом і вже став триразовим Чемпіоном України.

Лев Крутоголов професійно займається картингом (на фото четвертий справа)

Діти Єгора Крутоголова, фото з його інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз актор Степан Казанін з "Кварталу 95". Він народився у Росії, хоча багато років живе в Україні.