Юрій Гудименко: "Перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості має відповісти на дуже багато неприємних запитань"

Голова Громадської антикорупційної ради МОУ звинуватив Олега Можного у причетності до скандалу на Павлоградському хімзаводі

Минулого тижня Україну сколихнула новина про арешт директора Павлоградського хімзаводу (ПХЗ) Леоніда Шимана та ще трьох осіб, яких підозрюють у постачанні до ЗСУ бракованих мінометних мін. Юрій Гудименко порівняв цей випадок з легендарною аферою МММ.

У своєму дописі Гудименко заявив, що Павлоградський хімзавод працював за схемою фінансової піраміди: "ПХЗ, як і МММ, нахватався зобов’язань, як собака бліх, а Шиман, як і Мавроді, нахватався грошей".

Він підкреслив, що завод мав проблеми ще задовго до арештів, однак тривалий час його керівництво залишалося поза підозрою через вплив "згори". "З самого верху було сказано: не чіпати. Не арештовувати. Допити, обшуки – будь ласка. Арешт – ні", – пише Гудименко.

Згодом були затримані Шиман, його заступник Олексій Кириченко, а також Михайло Шкуренко – колишній керівник військового представництва Міноборони – і Юрій Яресько, керівник групи контролю.

Гудименко наголосив, що цього недостатньо і що відповідати мають не лише ті, кого вже арештували. Він підкреслює, що масштаб оборудок передбачає участь багатьох осіб на різних рівнях влади.

Зокрема, Гудименко звернув увагу, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке напряму курує ПХЗ, досі залишається осторонь скандалу. Він вважає, що перший заступник міністра Олег Можний має дати пояснення щодо своєї ролі у цій справі.

"А там [в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості – прим. ред.] має відповісти на дуже, дуже багато неприємних питань ЯК МІНІМУМ перший замміністра Можний, який безпосередньо відповідав за Павлоградський хімзавод, на нарадах і поза ними лобіював інтереси Шимана, озвучував завідомо фантастичні цифри боєприпасів, які може виготовити завод. Можного було тихо звільнено з міністерства одразу після арешту Шимана. Але хрін це стане кінцем цієї історії."

Гудименко підкреслив, що слідство має встановити всю мережу причетних: "Хтось давав "недоторканність" Шиману. Хтось закривав очі на оборудки. Хтось проводив гроші на офшори. Дуже багато "хтось". Але відповісти мають всі. Згори і донизу".

Гудименко зазначив, що Громадська антикорупційна рада МОУ продовжує роботу над справою і закликав українців не бути байдужими, поширювати інформацію та вимагати повного розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міжнародне товариство з прав людини (International Society for Human Rights, IAC ISHR) заявляє про серйозні порушення прав бізнесмена Ігоря Коломойського, який фігурує як підозрюваний у справі про "замовне вбивство". Відповідні висновки викладено у звіті правозахисної моніторингової місії, підготовленому за підсумками судового засідання з розгляду питання щодо його арешту.