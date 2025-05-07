Завод-постачальник бракованих мін отримав новий контракт на 59 мільярдів гривень

Загальний бюджет АОЗ на закупівлю зброї на рік – 370 млрд

Павлоградський хімзавод, який постачав неробочі боєприпаси, має нове держзамовлення – повідомляє "Європейська Солідарність"

Скандальне оборонне підприємство знову отримало замовлення від Агенції оборонних закупівель на виробництво боєприпасів. Про це йдеться у офіційній відповіді АОЗ, яку спрямували на запит народної депутатки від "ЄС" Вікторії Сюмар.

"59 млрд грн АОЗ знову віддало Павлоградському хімзаводу, саме тому підприємству, щодо якого є купа кримінальних справ і керівник якого отримав підозру СБУ за постачання неякісних мін. Загальний бюджет АОЗ на закупівлю зброї на рік – 370 млрд, і 60 з них в перші місяці року йде на скомпрометовану фірму (хоч я цілком припускаю, що ця компанія здатна робити і якісні скиди, і т. д., але на них сума суттєво менша). Чому? Мої джерела, близькі до керівництва Міноборони, натякають на те, що ці компанії лобіюються зверху, а там у нас в державі лише один орган, і це не Кабмін", – заявила Сюмар у Facebook.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство оборони України виділяє 78 мільярдів гривень польській компанії-посередниці "PHU Lechmar" Sp. z o.o. для закупівлі боєприпасів для Державної прикордонної служби.