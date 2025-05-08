Юрий Гудыменко: "Первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности должен ответить на очень много неприятных вопросов"

Глава Общественного антикоррупционного совета МОУ обвинил Олега Можного в причастности к скандалу на Павлоградском химзаводе

На прошлой неделе Украину всколыхнула новость об аресте директора Павлоградского химзавода (ПХЗ) Леонида Шимана и еще трех человек, подозреваемых в поставках в ВСУ бракованных минометных мин. Юрий Гудыменко сравнил этот случай с легендарной аферой МММ.

В своем сообщении Гудыменко заявил, что Павлоградский химзавод работал по схеме финансовой пирамиды: "ПХЗ, как и МММ, нахватался обязательств, как собака блох, а Шиман, как и Мавроди, нахватался денег".

Он подчеркнул, что завод испытывал проблемы еще задолго до арестов, однако долгое время его руководство оставалось вне подозрения из-за влияния "сверху". "С самого верха было сказано: не трогать. Не арестовывать. Допросы, обыски – пожалуйста. Арест – нет", – пишет Гудыменко.

Затем были задержаны Шиман, его заместитель Алексей Кириченко, а также Михаил Шкуренко – бывший руководитель военного представительства Минобороны – и Юрий Яресько, руководитель группы контроля.

Гудыменко подчеркнул, что этого недостаточно и что отвечать должны не только те, кого уже арестовали. Он подчеркивает, что масштаб сделок предполагает участие многих лиц на разных уровнях власти.

В частности, Гудыменко обратил внимание, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое напрямую курирует ПХЗ, до сих пор остается в стороне от скандала. Он считает, что первый заместитель министра Олег Можный должен дать объяснение своей роли в этом деле.

"А там [в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности – ред.] должен ответить на очень, очень много неприятных вопросов КАК МИНИМУМ первый замминистра Можный, который непосредственно отвечал за Павлоградский химзавод, на совещаниях и вне их лоббировал интересы Шимана, озвучивал заведомо фантастические. тихо уволено из министерства сразу после ареста Шимана. Но хрен это станет концом этой истории.

Гудыменко подчеркнул, что следствие должно установить всю сеть причастных: "Кто-то давал "неприкосновенность" Шиману. Кто-то закрывал глаза на сделки. Кто-то проводил деньги на оффшоры. Очень много "кто-то". Но ответить должны все. Сверху и вниз".

Гудыменко отметил, что Общественный антикоррупционный совет МОУ продолжает работу над делом и призвал украинцев не быть безразличными, распространять информацию и требовать полного расследования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Международное общество по правам человека (International Society for Human Rights, IAC ISHR) заявляет о серьезных нарушениях прав бизнесмена Игоря Коломойского, фигурирующего как подозреваемый по делу о "заказном убийстве". Соответствующие выводы изложены в отчете правозащитной мониторинговой миссии, подготовленном по итогам судебного заседания по рассмотрению вопроса о его аресте.