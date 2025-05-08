Білий чи чорний дим над Ватиканом: що він насправді означає і чому це так важливо

За допомогою диму Ватикан сповіщає про результати виборів Папи

Обрання Папи Римського завжди супроводжується появою диму над Сикстинською капелою у Ватикані. Білий дим сповіщає, що новий Папа обраний, чорний – що голосування не дало результату.

Про це свідчить багатовікова історія папських виборів. Ця традиція має глибоке коріння і цікаву історію, пише Catholic News Agency.

Історія папського диму

Традиція димових сигналів виникла ще у XIII столітті. У 1274 році Папа Григорій X запровадив чіткі правила проведення конклаву в документі "Ubi Periculum". Головною вимогою була повна ізоляція кардиналів від зовнішнього світу під час виборів, тому димовий сигнал став найкращим способом повідомити про результати.

Історики вважають, що спалювання бюлетенів для голосування почалося щонайменше з 1417 року. Проте використання саме білого диму для оголошення успішних виборів з'явилося значно пізніше – приблизно з 1914 року, коли обрали Папу Бенедикта XV.

Чорний дим: голосування триває

Чорний дим з'являється над Сикстинською капелою, коли жоден із кандидатів не набрав необхідних двох третин голосів кардиналів. Це означає, що конклав продовжує роботу і кардинали проводять нове голосування.

Раніше для отримання чорного диму бюлетені спалювали разом з вологою соломою. У давні часи це створювало певну плутанину, адже колір диму міг бути неоднозначним.

Білий дим: "Маємо Папу!"

Коли над Ватиканом з'являється білий дим, це означає радісну новину для католиків усього світу – новий Папа обраний. У минулому для створення білого диму використовували суху солому.

Сьогодні процес модернізували: використовують спеціальні хімічні сполуки та дві окремі труби для різних кольорів диму. Для більшої ясності з 2005 року, коли був обраний Папа Бенедикт XVI, до традиції додали ще й дзвони базиліки Святого Петра. Вони підтверджують, що дим білий і нового Папу справді обрано.

Оголошення світу

Після появи білого диму кардинал-протодиякон виходить на балкон базиліки Святого Петра і виголошує латинською мовою формулу "Habemus Papam" ("Маємо Папу!"). Ця частина церемонії також є невід'ємним елементом традиції, що сповіщає світ про обрання нового понтифіка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Папа Римський носить червоні черевики. Проте, Папа Франциск порушив цей церковний дрес-код.