Белый или черный дым над Ватиканом: что он на самом деле означает и почему это так важно

С помощью дыма Ватикан сообщает о результатах выборов Папы

Избрание Папы Римского всегда сопровождается появлением дыма над Сикстинской капеллой в Ватикане. Белый дым сообщает, что новый Папа избран, черный – что голосование не дало результата.

Об этом свидетельствует многовековая история папских выборов. Эта традиция имеет глубокие корни и интересную историю, пишет Catholic News Agency.

История папского дыма

Традиция дымовых сигналов появилась еще в XIII веке. В 1274 году Папа Григорий X ввел четкие правила проведения конклава в документе Ubi Periculum. Главным требованием была полная изоляция кардиналов от внешнего мира на выборах, поэтому дымовой сигнал стал лучшим способом сообщить о результатах.

Историки считают, что сжигание бюллетеней для голосования началось, по меньшей мере, с 1417 года. Однако использование именно белого дыма для объявления успешных выборов появилось гораздо позже – примерно с 1914 года, когда избрали Папу Бенедикта XV.

Черный дым: голосование продолжается

Черный дым появляется над Сикстинской капеллой, когда ни один из кандидатов не набрал необходимых двух третей голосов кардиналов. Это означает, что конклав продолжает работу и кардиналы проводят новое голосование.

Раньше для получения черного дыма бюллетени сжигали вместе с влажной соломой. В древности это создавало определенную путаницу, ведь цвет дыма мог быть неоднозначным.

Белый дым: "Имеем Папу!"

Когда над Ватиканом появляется белый дым, это значит радостную новость для католиков всего мира – новый Папа избран. В прошлом для создания белого дыма использовали сухую солому.

Сегодня процесс модернизировали: используют специальные химические соединения и две отдельные трубы для разных цветов дыма. Для большей ясности с 2005 года, когда был избран Папа Бенедикт XVI, к традиции добавили еще и колокола базилики Святого Петра. Они подтверждают, что дым белый и новый Папа действительно избран.

Объявления мира

После появления белого дыма кардинал-протодиакон выходит на балкон базилики Святого Петра и произносит на латинском языке формулу "Habemus Papam" ("Имеем Папу!"). Эта часть церемонии также является неотъемлемым элементом традиции, извещающей мир об избрании нового понтифика.

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