"Есть своя позиция": в Кремле ответили на идею о переговорах с Украиной

В Кремле вновь попытались переложить ответственность на Украину

Россия выразила готовность без предварительных условий начать переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кроме того, там обещают обдумать предложение о введении режима прекращения огня на 30 дней.

Информацию об этом публикуют российские СМИ. Отмечается, что у Кремля "есть своя позиция" относительно перемирия.

"Путин на встрече с Си Цзиньпином в очередной раз выразил готовность начать диалог с Украиной без предварительных условий", — приводят россияне слова министра иностранных дел Китая Вана И.

Подобное заявление также сделал и спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире CNN.

"Путин ранее заявил о том, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий", — сказал он. При этом он заявил, что "ситуация остается противоречивой", так как с украинской стороны реакции на это якобы не поступало.

Как сообщалось ранее, Украина уже выражала согласие на проведение прямых переговоров, а также больше месяца настаивает на прекращении огня. Соответствующее соглашение было достигнуто с американцами во время переговоров в Саудовской Аравии еще в начала апреля, однако оно так и не вступило в силу из-за постоянных российских отговорок.

В России ранее говорили, что готовы согласиться на перемирие, однако с требованием о том, что Украина в это время перестанет получать оружие от союзников. Кроме того, там категорически против размещения на украинской территории иностранного контингента миротворцев.

10 мая стало известно, что страны Европы и США готовы ввести новые санкции против Москвы, если та не согласится на прекращение огня.