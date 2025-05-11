Две дачи в Конча-Заспе и не только: что задекларировал судья Хозяйственного суда Киева Селивон

А жена судьи владеет тремя квартирами в Киеве

Две дачи в одном из самых дорогих районов под Киевом, где стоимость недвижимости может достигать сотен тысяч долларов, задекларировал судья Хозяйственного суда города Киева Артем Селивон. У семьи судьи также есть три квартиры в Киеве, жилой дом в Полтавской области и объект незавершенного строительства на Кипре.

При этом зарплата Селивона за прошлый год составила всего 1,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

Официально зарплата Артема Селивона за 2024 год составила 1 миллион 543 тысяч гривен. Ежемесячно судья получал около 128,5 тысячи гривен.

В собственности Селивона находится квартира в Киеве площадью 71,4 кв.м, земельный участок в селе Девички Бориспольского района площадью 1200 кв.м, а также два гаража в столице. Один из них, площадью 16,8 кв.м, был приобретен в 2020 году за 192,8 тысячи гривен.

Жена судьи Юлия Селивон владеет тремя квартирами в Киеве, жилым домом в селе Малоселецкое Полтавской области и двумя земельными участками там же. На неё также оформлено незавершенное строительство квартиры на Кипре площадью 50,5 кв.м.

Садовые дома в Конча-Заспе, которыми пользуется семья Селивонов, принадлежат Дому отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами. Судья и его супруга имеют право пользования ими на основании инвестиционного договора.

Артем Селивон ездит на автомобиле Mercedes-Benz S550 2008 года выпуска, официально принадлежащем Ирине Селивон. Стоимость автомобиля на момент обретения права составляла 552,4 тысячи гривен.

Жена судьи хранит значительные суммы средств в иностранных банках: 88,2 тысячи евро в немецком банке и 19 тысяч долларов в польском. Кроме того, она имеет вклады в драгоценных металлах — золото, серебро, платину и палладий на общую сумму 318,2 тысячи гривен.

Доходы супруги судьи от работы в немецкой организации за прошлый год превысили доход мужа и составили 1 миллион 695 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто такой скандальный судья Вовк и какое у него состояние. Чиновник оформил основную недвижимость и части активов на жену.