"Мамуля, я поїв": Зеленський насмішив українців милим відео

Українці оцінили слова Зеленського, у коментарях дякуючи йому за привітання

Президент України Володимир Зеленський привітав українських матерів на День матері під час вечірнього відеозвернення. Серед інших він також привітав свою мати, пожартувавши "Мамуль, не переживай – я поїв, усе нормально", що викликало в українців неабияке розчулення.

Відео із привітанням опубліковане на офіційному каналі президента у Telegram. Зеленський зазначив, що дякує українським мамам за те, що вони роблять для своїх дітей.

"І ще одне, дуже важливе. Ми всі сьогодні кажемо "дякую" нашим мамам – дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини, і за те, що кожен з нас завжди й за будь-яких умов дитина, поки є мама. Мамо, дякую тобі! Мамуль, не переживай – я поїв, усе нормально. Пишаюсь нашими людьми", – додав він.

Українці оцінили слова Зеленського, у коментарях дякуючи йому за привітання. Їм сподобався жарт президента на тему "я поїв, усе нормально", багато людей теж почали жартувати на цю тему – що вони, мовляв, теж поїли, та все добре. Інші подякували Зеленському за його людяність.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у мережі набирає популярності дотепне відео, яке опублікувала українка до Дня матері. Замість звичних подарунків — квітів чи листівок — вона отримала "справжній сюрприз".

Нагадуємо, що у неділю, 11 травня українки святкували День матері. Це свято припадає на другу неділю травня. Цього дня заведено вітати своїх мам зі святом, дякувати їм за життя, дарувати квіти та подарунки. Якщо є можливість — варто провести час зі своїми мамами, поспілкуватися з ними, допомогти у справах, якщо це потрібно. Знайти слова, щоб висловити свою любов і подяку мамам.