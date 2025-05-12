"Мамочка, я поел": Зеленский насмешил украинцев милым видео

Украинцы оценили слова Зеленского, в комментариях благодаря ему за поздравление

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских матерей в День матери во время вечернего видеообращения. Среди других он также поздравил свою мать, пошутив "Мамуль, не переживай — я поел, все нормально", что вызвало у украинцев большое умиление.

Видео с поздравлением опубликовано на официальном канале президента в Telegram. Зеленский отметил, что благодарит украинских мам за то, что они делают для своих детей.

"И еще одно, очень важное. Мы все сегодня говорим "спасибо" нашим мамам – спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка, и за то, что каждый из нас всегда и при любых условиях ребенок, пока есть мама. Мама, спасибо тебе! Мамочка, не переживай – я поел, все нормально. Горжусь нашими людьми", – добавил он.

Украинцы оценили слова Зеленского, в комментариях благодаря ему за поздравление. Им понравилась шутка президента на тему "я поел, все нормально", многие тоже начали шутить на эту тему – что они, мол, тоже поели, и все хорошо. Другие поблагодарили Зеленского за его человечность.

Напомним, как писал "Телеграф", в сети набирает популярность остроумное видео, которое опубликовала украинка ко Дню матери. Вместо привычных подарков – цветов или открыток – она получила "настоящий сюрприз".

Напоминаем, что в воскресенье, 11 мая, украинки праздновали День матери. Этот праздник выпадает на второе воскресенье мая. В этот день принято поздравлять своих мам с праздником, благодарить их за жизнь, дарить цветы и подарки. Если есть возможность, стоит провести время со своими мамами, пообщаться с ними, помочь по делам, если это нужно. Найти слова, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам.