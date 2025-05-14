Путін шантажує Трампа? Чим Україні загрожують слова лідера США про "російський" Крим

Для президента США може прозвучати серйозний дзвіночок

Росія намагається тиснути на президента США Дональда Трампа у питанні визнання окупованого українського Криму російським. Однак офіційний Вашингтон висловив свою позицію по півострову ще 2018 року.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він пояснив, чим це може загрожувати Україні.

Більше про це читайте у публікації: "Трамп зрозумів, що Путін — гальмо, і може поставити Росію на коліна за одну ніч, — Володимир Огризко".

— По-перше, Росія не може тиснути на США. Немає чим. По-друге, за часів першої каденції Трампа було заявлено, що офіційна позиція США полягає в тому, що вони ніколи не визнають юрисдикцію Росії над Кримом та іншими окупованими територіями, — нагадав дипломат .

Він пояснив: якщо Трамп зараз змінить позицію, то скаже всьому світові, що міжнародне право посилає за відомою адресою.

— Для нього, звичайно, це не проблема, але проблема для всіх інших. І "всі інші", в першу чергу європейці, кажуть: "Ні, так не буде. Ти можеш робити все, що хочеш, але ми цього ніколи не приймемо". І для Трампа це серйозний дзвіночок. Плюс те, що кажуть українські політики: ми ніколи не визнаємо, що Крим російська територія. Тому ти можеш собі оголошувати все що хочеш, але від цього нічого не зміниться, — каже ексміністр.

Тому я думаю, що це спроба Путіна шантажувати. Та судячи з характеру Трампа, шантаж це не найкраща зброя, коли з ним говорять. Він звик до іншого, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, в інтерв'ю Time Трамп заявив, що задля укладення миру з Росією Україна має погодиться на певні поступки. Зокрема, що Крим залишиться російським, а Україна не вступить у НАТО.

Однак через кілька днів Трамп назвав неправдивою інформацію у ЗМІ про те, що "Україна має віддати території, включаючи Крим, щоб зупинити війну" і жорстко висловився про Путіна.