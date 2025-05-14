Жодних шансів на перемогу у фіналі? Хто серед фаворитів Євробачення 2025 і на якому місці Україна

Ziferblat знаходяться у топ-15, сусідячи з Італією та Іспанією

У вівторок, 13 травня, пройшов перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", яке у 2025 році проходить у минулорічній країні-переможниці Швейцарії. У фінал пройшли 10 країн-учасниць, серед яких і Україна — гурт Ziferblat з конкурсною піснею Bird of Pray підкорив серця європейців.

Традиційно після кожного півфіналу Євробачення букмекери оновлюють свої списки, виділяючи фаворитів, які претендують на перемогу. Нагадаємо, що гранд-фінал відбудеться цієї суботи, 17 травня.

Лідери букмекерських ставок

На першому місці у таблиці eurovisionworld.com знаходиться гурт KAJ зі Швеції з треком Bara bada bastu, якому цього року передрікають приголомшливу перемогу. Їх шанси оцінюються в 42%. Друге місце посідає співачка JJ з Австрії з піснею Wasted Love (21%), третє — співачка Louane з Франції з треком Maman (8%). Далі йдуть Нідерланди (4 місце, 5%) та Ізраїль (5 місце, 5%).

На якому місці Україна

Українські хлопці з гурту Ziferblat перебувають у топ-15, посідаючи 13 місце у рейтингу букмекерів. Шанси на перемогу у Євробаченні 2025 оцінюється в 1%. Вище за Україну знаходиться Італія (співак Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro); нижче — Іспанія (співачка Melody з піснею Esa diva).

Дані букмекерських ставок. Фото: eurovisionworld.com

Як ми знаємо, жодне Євробачення не обходиться без скандалів. Цього року багато фанів конкурсу об’єдналися проти представника Естонії, репера Tommy Cash, який має виступити на сцені з піснею Espresso Macchiato. Відомо, що Tommy Cash раніше їздив до окупованого Криму. Крім того, проти участі Ізраїлю на Євробаченні виступило понад 70 колишніх учасників.