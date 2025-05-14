Выросла без отца и отказалась от его фамилии: что известно о родителях Юлии Тимошенко

Детство Тимошенко из-за развода родителей выдалось сложным

"Железная леди" украинской политики Юлия Тимошенко, которая недавно кардинально сменила образ, редко говорит о своей семье, поэтому в открытом доступе о ее родителям мало информации. С детства ее воспитанием занималась мама, поскольку с отцом они развелись.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В сети нет фотографий ее отца, но есть несколько снимков с мамой.

Что известно о маме Юлии Тимошенко

Маму Юлии Тимошенко зовут Людмила Николаевна Телегина, родилась она в 1937 году в Днепре. В 18 лет женщина впервые вышла замуж, но брак оказался непродолжительным. Вторым супругом Людмилы стал Владимир Григян, для которого это тоже был не первый брак. В 1960 году у пары родилась дочь Юлия, но когда ей исполнилось три года, отец ушел из семьи.

Юлия Тимошенко в детстве

Детство будущего премьер-министра Украины выдалось сложным, поскольку воспитанием занималась мама, которая на тот момент работала диспетчером в таксопарке. Жили они скромно в Днепропетровске в двухкомнатной квартире в пятиэтажке, в условиях постоянной экономии.

"Меня воспитывала только мама, поэтому у нас не было ничего, кроме любви и нежности, никаких инцидентов. Я, как это… небитый ребенок", — рассказывала Юлия Тимошенко.

Мама Юлии Тимошенко

С мамой у Юлии сложились теплые отношения, она называет ее "главной любовью", а вот с отцом общение не заладилось, поскольку он не особо баловал ее своим вниманием.

Известно, что в 2014 году у Людмилы Николаевны были проблемы с позвоночником, впоследствии у нее отказали ноги. А в 2020 году мама Юлии Тимошенко тяжело переболела коронавирусной инфекцией.

Женщина ведет закрытый образ жизни, в августе 2025 года ей исполнился 88 лет. Где она сейчас и как себя чувствует — неизвестно.

Как выглядит мама Юлии Тимошенко

Что известно об отце Юлии Тимошенко

Отца Юлии Тимошенко зовут Владимир Абрамович Григян, родился он в 1937 году и в своей биографии указал, что по национальности — латыш. Детство отца Юлии Тимошенко пришлось на военные годы и во время немецкой оккупации он с матерью проживал в Днепропетровске.

После 10-го класса Владимир пошел работать на Днепропетровскую кондитерскую фабрику и параллельно получал знание в Днепропетровском химико-технологическом институте на вечернем отделении.

О том, как он встретил маму Юлии Тимошенко и других подробностей его жизни в открытом доступе нет. Известно лишь, что украинский политик носила фамилию Григян в школе, но на первом курсе решила взять фамилию матери.

Людмила Николаевна Телегина

О своем этническом происхождении Тимошенко говорила: "У меня по линии отца все латыши до десятого колена, а по линии мамы — все украинцы до десятого колена".

Юлия Тимошенко в страших классах взяла фамилию матери

Об отце Юлия Тимошенко не рассказывала, в сети нет ни одной его фотографии.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит отец Елены Зеленской и что о нем известно. В сети только одна его фотография.