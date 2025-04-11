У мережі лише одна його фотографія: як виглядає батько Олени Зеленської та що про нього відомо

Володимир працював помічником депутата від "Слуги народу"

Після того, як Володимир Зеленський став президентом України, увага до нього, а заодно і до його дружини Олени, помітно зросла. До початку політичної кар’єри чоловіка вона вважала за краще залишатися в тіні й уникала публічності. Про своїх батьків вона також говорила нечасто, тому у відкритому доступі інформації про них дуже мало.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батько Олени Зеленської та що про нього відомо. На відміну від мами першої леді України, в мережі є деякі дані про Володимира Кияшка та його діяльність.

Що відомо про батьків Олени Зеленської

Олена Зеленська (Кияшко — дівоче прізвище), як і її чоловік Володимир Зеленський, родом із Кривого Рогу. Вони навчалися в одній школі в паралельних школах, хоча романтичні почуття між ними виникли пізніше.

Олена Зеленська також родом із Кривого Рогу, Фото: Getty Images

Олена виросла в інтелігентній родині. Її маму звуть Ольга і зараз їй 71 рік. Більше інформації про жінку у відкритому доступі немає. А батька звуть Володимир і він є кандидатом технічних наук, викладачем та доцентом кафедри "Залізнична колія та колійне господарство" Київського інституту залізничного транспорту.

Крім того, у Базі патентів України чоловік вказаний як винахідник, він є автором кількох будівельних конструкцій.

Саме за порадою батьків Олена Зеленська вступила до Криворізького технічного університету на спеціальність "Архітектор", закінчивши його з відзнакою. Щоправда, у цій сфері Олена Зеленська так і не працювала.

Олена Зеленська не говорить про своїх батьків, Фото: Getty Images

Як виглядає батько Олени Зеленської й що про нього відомо

У мережі є лише одна фотографія Володимира Кияшка, використана у контексті його наукової та викладацької діяльності. Хоча батько Олени Зеленської був залучений у політичному житті нашої країни.

Як виглядає батько Олени Зеленської

У 2019 році після того, як Володимир Зеленський став президентом, а його партія "Слуга народу" пройшла до парламенту, стало відомо, що батько першої леді почав працювати помічником народного депутата Олега Бондаренка на громадських засадах. Про це повідомляв рух "ЧЕСНО".

За словами депутата, обіймаючи цю посаду Володимир Кияшко, займався темою перероблення промислових відходів на дорожнє покриття. І як виявилося, батько Зеленської сам нібито підійшов до Бондаренка та запропонував свою допомогу як помічника після президентських виборів.

Батько Олени Зеленської працював помічником нардепа "Слуги народу", Фото: Getty Images

Крім цього, в мережі є дані, що Володимир Кияшко раніше керував ТОВ "Криворіжмонолітбуд" та ТОВ "Техноімпульс", які займалися виробництвом будівельних металевих конструкцій та бетонних розчинів.

"Телеграф" писав раніше, як змінилася Олена Зеленська за 3 роки повномасштабної війни. Перша леді відмовилася від яскравого вбрання і перестала посміхатися.