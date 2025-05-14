Почему США не выйдут из переговоров по войне в Украине: политолог объяснил риски

Олещук отметил, что подобные заявления — это только форма дипломатического давления.

Политолог Петр Олещук считает, что США не откажутся от участия в мирных переговорах между Украиной и Россией, ведь это было бы "политическим провалом" для администрации президента Дональда Трампа. По его мнению, американская дипломатия пытается оказывать давление, но этот подход не оказывает эффекта на Россию.

Об этом эксперт заявил в эфире "Киев24".

Американская сторона сначала взяла на себя инициативу и фактически монополизировала переговорный процесс, проводя закрытые консультации с представителями Российской Федерации без широкого привлечения других участников, в частности Украины. "Они сами к этим переговорам никого не допускали. Сами наедине переговаривались с россиянами. Теперь хотят затянуть в эти переговоры украинцев, но при этом угрожают, что они из этих переговоров выйдут", – добавил политолог.

Олещук отметил, что подобные заявления — это лишь форма дипломатического давления, однако она абсолютно не действует на Москву, которая продолжает реализовывать свою стратегию, несмотря на позицию Вашингтона. По его мнению, подобные методы лишь ослабляют внешнеполитическую позицию США в этой войне.

Стоит отметить, что американское правительство официально не выходит из переговорного процесса. Вице-президент Джей Ди Вэнс объявил о дополнительных 100 днях, в течение которых администрация Трампа попытается наладить взаимопонимание между Украиной и РФ. По его словам, сейчас между мирными инициативами обеих сторон существует существенное расхождение, и задача американской стороны попытаться сократить эту глубокую дипломатическую пропасть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киев сделает все возможное для скорейшего завершения войны. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что США и Дональд Трамп не будут участвовать в переговорах, не имеющих шансов на успех.