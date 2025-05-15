Знову вкид Росії? У ЦПД зробили важливу заяву про початок переговорів у Стамбулі

Росія продовжує маніпулювати темою переговорів

Росіяни пишуть про нібито початок переговорів між Києвом та Москвою у Стамбулі о 10 ранку 15 травня. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, наразі не відомо точного часу початку зустрічі.

"Росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по Москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", — йдеться у повідомленні.

Коваленко наголошує, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Адже наразі наратив Росії залишився таким, що "перемовини потрібні всім, окрім України". Кремль продовжує звинувачувати Київ у його "незговірливості та відсутності бажання" завершити війну. І це на тлі запропоновано Україною перемир'я на 30 днів, яке Москва відкинула.

"Насправді, рух до миру не треба хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", — додає керівник ЦПД.

Зауважимо, що росЗМІ дійсно поширювали інформацію про початок переговорів о 10 ранку, посилаючись на свої джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про членів російської делегації. Дехто з них вже був на переговорах.