Снова вброс России? В ЦПД сделали важное заявление о начале переговоров в Стамбуле

Россия продолжает манипулировать темой переговоров

Россияне пишут о якобы начале переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле в 10 утра 15 мая. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, пока неизвестно точное время начала встречи.

"Россияне обвиняют в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано", — говорится в сообщении.

Коваленко отмечает, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Ведь сейчас нарратив России остался таким, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". Кремль продолжает обвинять Киев в его "несговорчивости и отсутствии желания" завершить войну. И это на фоне предложенного Украиной перемирия на 30 дней, которое Москва отвергла.

"На самом деле, движение к миру не нужно разве что России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", — добавляет руководитель ЦПД.

Заметим, что российские СМИ действительно распространяли информацию о начале переговоров в 10 утра, ссылаясь на свои источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о членах российской делегации. Некоторые из них уже были на переговорах.