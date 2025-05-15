Дехто вже був на переговорах із Україною. Що відомо про членів російської делегації

Вони активно виступають за Путіна

Росія оголосила склад російської делегації на переговорах із Україною в Туреччині 15 травня. Володимир Путін посилає замість себе Володимира Мединського, Михайла Галузіна, Ігоря Костюкова та Олександра Фоміна.

"Телеграф" розповість, що відомо про усіх цих людей. Вони активно виступають за Путіна і підтримують війну в Україні.

Володимир Мединський — "фасадний перемовник"

Владімір Мединський – помічник президента Російської Федерації. Але народився він в Україні – у Смілі Черкаської області в 1970 році. Упродовж своєї кар’єри він працював у посольстві Росії у США, був депутатом Держдуми, міністром культури, помічником президента.

Його призначили керівником делегації Росії у Стамбулі у 2025, і саме він очолював таку ж делегацію під час переговорів з Україною у 2022. Мединського вважають фасадним перемовником Путіна, який не має реальної ваги у прийнятті рішень.

Володимир Мединський

Михайло Галузін виступає за посилення впливу своєї країни на сусідів

Михайло Галузін – з 2018 року заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Народився у 1964, кар’єрний дипломат, працював на різних посадах у МЗС Росії, зокрема у посольствах у Болгарії, Сербії, Чорногорії, Північній Македонії. Зараз відповідає за "інтеграцію" окупованих територій України.

Він послідовно виступає за посилення впливу своєї країни на сусідів, підтримує її агресивну політику, а Україна, на його думку, "втратила суверенітет" через вплив Заходу.

Михайло Галузін

Ігор Костюков — це тінь Путіна

Ігор Костюков – начальник головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Фактично, з 2018 року це керівник ГРУ – російської розвідки.

Костюкова вважають організатором російських спецоперацій за кордоном (кібератаки, диверсії, вбивства) – в Україні, Сирії, в Африці тощо.

Костюкова називають тінню Путіна, куратором його найсекретніших операцій і противагою впливу ФСБ. Примітно, що він перебуває під санкціями США, ЄС, Канади, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Ігор Костюков

Олександр Фомін підтримує політику Кремля

Олександр Фомін – заступник міністра оборони Російської Федерації з 2017 року. Відповідає за міжнародне військове співробітництво та контракти на постачання зброї.

Має певний досвід переговорів, зокрема з країнами Близького Сходу та Африки, але тільки щодо військових поставок. У 2021 намагався продати Туреччині системи ППО С-400.

Фомін публічно підтримує політику Кремля та війну проти України.

Олександр Фомін

Що передувало

Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори у Стамбулі після того, як союзники України поставили йому дедлайн для згоди на перемир'я. Європейські країни попередили Москву, що на неї чекають санкції у разі відмови від встановлення перемир'я.

У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив готовність до діалогу, але лише після повного припинення вогню. Пізніше він заявив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині 15 травня. Президент України зазначав, що на переговорах з російським диктатором він говоритиме про припинення вогню та обмін полонених.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що також може прилетіти до Туреччини. За попередньою інформацією ЗМІ, від імені Вашингтона туди вирушать спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Кіт Келлог.

А ось в Україні поглузували зі складу російської делегації, яку відправили у Туреччину.

Раніше "Телеграф" писав, хто разом з Зеленським долучиться до переговорів у Стамбулі.