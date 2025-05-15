В Стамбулі росіянам потиснуть руки? Як це було на минулих переговорах (фото)

Чи готові українці тиснути руки ворогові

Переговори у Стамбулі між Україною та Росією заплановані на 15 травня. Весь світ, затамувавши подих, прямо зараз уважно стежить за будь-яким рухом сторін — хто і що сказав, з яким тоном і таке інше. Прості формальності як, наприклад, звичайне рукостискання, мають зовсім іншу значимість. Особливо з огляду на ступінь ворожнечі між сторонами.

Чи можна тиснути руку ворогові? Питання залишається відкритим. Українські спортсмени, виступаючи на міжнародних змаганнях, своїми вчинками вже давно відповіли на це твердо — ні. Але політика є набагато складнішим питанням.

Щоб відповісти на нього, "Телеграф" звернувся до минулого.

Рукостискання з ворогом

Володимир Зеленський

Чинний президент України за час свого перебування на посаді бачився з Володимиром Путіним лише одного разу. Остання їхня особиста зустріч відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі в рамках саміту "нормандського формату".

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Зеленський зізнався, що тоді потис руку Путіну. Як писали ЗМІ, це сталося на початку, коли не було камер. Однак публічно президент уникав рукостискань із ним. Також Зеленський сидів дуже далеко від російського президента.

Володимир Зеленський, судячи з його заяв, був готовий піти на рукостискання із ворогом, якщо вважатиме, що це принесе користь Україні. У 2019 він сказав:

"Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Якщо завтра нам повернуть нашу землю, тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим – а його обов’язково колись повернуть – можна і 100 разів руку потиснути".

Українська делегація

Українські та російські чиновники ще у 2022 році встигли провести низку очних зустрічей під час переговорів. Один із раундів відбувся у Білорусі. Зустріч проходила у Біловезькій пущі, а перед її стартом члени делегацій Росії та України потиснули руки.

Момент потрапив на фото:

Члени делегацій Росії та України тиснуть один одному руки перед поновленням переговорів. Фото: БелТА/РІА Новини

Члени делегацій Росії та України тиснуть один одному руки. РБК.ру

Як писали росЗМІ, першим руку простягнув глава російської делегації, радник президента Володимир Мединський, він привітався з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та радником глави офісу президента України Михайлом Подоляком.

До складу делегації входили:

Україна :очолював делегацію голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. До неї входили міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Також увійшли глава делегації України у ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький (всі регалії вказані на момент переговорів).

Російську сторону очолював помічник Путіна Володимир Мединський. До неї входили заступник глави МЗС Андрій Руденко, заступник міністра оборони Олександр Фомін, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Олексій Резніков після цього коментував рукостискання з росіянами. В інтерв'ю іспанському виданню Larazon міністр розповів про те, що рішення взяти участь у перемовинах між Києвом і Москвою далося йому важко.

"Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян). І, як перемовник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі. Це було жахливо — потиснути руку ворогові", — пояснив ситуацію Резніков.

Не пропустіть: про те, як проходили переговори України та Росії у Стамбулі у 2022 році можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу",

Стамбул

Проте вже під час переговорів у Стамбулі в 2022 році, за даними ЗМІ, делегації не тиснули нікому руки.

"Делегації не потиснули руки одне одному. Українська делегація прийшла першою. Коли ж приїхали росіяни, то наші з ними навіть не привіталися.

Перемовини ведуть у форматі віч-на-віч. При цьому голови делегацій Давид Арахамія та Володимир Мединський говорили також окремо", — йшлося у матеріалі за 29 березня.

Контекст уже не той

Враховуючи, що після перших переговорів минуло багато років, під час яких відбулася значна ескалація конфлікту, а росіяни чинили масові воєнні злочини, ймовірність нових рукостискань, мабуть, нині нижча, ніж раніше. Хоча, як свідчить історія, вони не виключені.

Штучний інтелект Grok, до якого звернувся "Телеграф", все ж таки, враховуючи новий контекст переговорів, вважає, що рукостискання між членами делегацій у 2025 році залишається скоріше винятком, ніж ймовірною подією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи поїде Путін до Стамбула до Зеленського.