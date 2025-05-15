В Стамбуле россиянам пожмут руки? Как это было на прошлых переговорах (фото)

Готовы ли украинцы жать руки врагу

Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией запланированы на 15 мая. Весь мир, затаив дыхание, прямо сейчас пристально следит за любым движением сторон — кто и что сказал, с каким тоном и так далее. Простые формальности как, например, обычное рукопожатие, обретают совсем иную значимость. Особенно, учитывая степень вражды между сторонами.

Можно ли жать руку врагу? Вопрос остается открытым. Украинские спортсмены, выступая на международных соревнованиях, своими поступками уже давно ответили на этот вопрос твердо — нет. Но политика является куда более сложным вопросом.

Чтобы ответить на него, "Телеграф" обратился к прошлому.

Рукопожатие с врагом

Владимир Зеленский

Президент Украины за время своего президентства виделся с Владимиром Путиным лишь однажды. Последняя их личная встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках саммита "нормандского формата".

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Зеленский признался, что тогда пожал руку Путину. Как писали СМИ, это произошло в самом начале, когда не было камер. Однако публично президент избегал рукопожатий с ним. Также Зеленский сидел максимально далеко от российского президента.

Владимир Зеленский, судя по его заявлениям, был готов пойти на рукопожатие с врагом, если сочтет, что это принесет пользу Украине. В 2019 он сказал:

"Если мы хотим прекратить войну, мы должны разговаривать. Если завтра нам вернут нашу землю, временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз руку пожать".

Украинская делегация

Украинские и российские чиновники еще в 2022 году успели провести ряд очных встреч во время переговоров. Один из раундов произошел в Беларуси. Встреча проходила в Беловежской пуще, а перед её стартом члены делегаций Росии и Украины пожали руки.

Момент попал на фото:

Члены делегаций России и Украины жмут друг другу руки перед возобновлением переговоров. Фото: БелТА / РИА Новости

Члены делегаций России и Украины жмут друг другу руки. РБК.ру

Как писали росСМИ, первым руку протянул глава российской делегации, советник президента Владимир Мединский, он поздоровался с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

В состав делегация входили:

Украина: возглавлял делегацию глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В неё входили министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Также вошли глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий (все регалии указаны на момент переговоров).

Российскую сторону возглавлял помощник Путина Владимир Мединский. В нее входили замглавы МИДа Андрей Руденко, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Алексей Резников после этого комментировал рукопожатие с россиянами. В интервью испанскому изданию Larazon министр рассказал о том, что решение принять участие в переговорах между Киевом и Москвой далось ему тяжело.

"Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к россиянам). И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно – пожать руку врагу", — объяснил ситуацию Резников.

Не пропустите: о том, как проходили переговоры Украины и России в Стамбуле в 2022 году можно узнать в материале "Телеграфа",

Стамбул

Однако уже во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, по данным СМИ, делегации не жали никому руки.

"Делегации не пожали руки друг другу. Украинская делегация пришла первой. Когда же приехали россияне, наши с ними даже не поздоровались. Переговоры ведут в формате с глазу на глаз. При этом главы делегаций Давид Арахамия и Владимир Мединский также говорили отдельно", — говорилось в материале за 29 марта.

Контекст уже не тот

Учитывая, что после самых первых переговоров прошло много лет, за время которых произошла значительная эскалация конфликта, а россияне совершали массовые военные преступления, вероятность новых рукопожатий, по всей видимости, сейчас куда ниже, чем ранее. Хотя, как показывает история, они не исключены.

Искусственный интеллект Grok, к которому обратился "Телеграф", все же, учитывая новый контекст переговоров, считает, что рукопожатие между членами делегаций в 2025 году остается скорее исключением, чем вероятным событием.

Напомним, ранее мы писали о том, поедет ли Путин в Стамбул к Зеленскому.