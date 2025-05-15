"Гавкають із Москви". За Зеленського заступилися після чергової порції образ

Кремль назвав президента України не тільки "жалюгідною людиною"

В Україні вже відреагували на спроби Кремля образити президента України Володимира Зеленського після його заяв. У Туреччині він назвав склад російської делегації "бутафорським", що обурило Москву.

Як зазначив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий, називаючи Зеленського "клоуном" чи "жалюгідною людиною", Росія намагається відвернути увагу від відсутності очільника РФ Володимира Путіна на переговорах у Стамбулі.

За його словами, набагато красномовніше було б, якби Путін не сидів в Кремлі, а приїхав в Туреччину. Однак Росія відправила туди доволі дивний склад делегації, без високопоставлених політиків на кшталт речника очільника Росії Дмитра Пєскова чи голову МЗС Сергія Лаврова.

"Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС — їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви", — сказав Тихий.

Нагадаємо, що речниця МЗС РФ Марія Захарова, після слів Зеленського про "бутафорський" склад російської делегації, наголосила, що він "не має права" так говорити. Ба більше вона використовувала у своїй промові в сторону президента України слова "клон" та "невдаха". Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною" через його "вимоги" щодо присутності очільника РФ Володимира Путіна в Стамбулі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі спробували образити президента України ще до переговорів.