"У Зеленського ще не виросла …". У Кремлі спробували образити президента

Росія продовжує відкидати пропозицію 30-денного припинення вогню

В Росії продовжують наполягати на переговорах без 30-денного перемир'я. До того ж Кремль намагався образити президента України Володимира Зеленського, але не вийшло.

Як зазначив голова Комітету ГД з оборони Андрій Картаполов, передає SHOT, український президент "не в тому положенні", аби диктувати якісь умови. І це навіть попри те, що припинення вогню підтримали європейські лідери та президент США Дональд Трамп.

"У Зеленського ще маніпуляторка не виросла, щоб чимось маніпулювати", — сказав Картаполов.

Він додав, що Росія наразі не планує зупинятись і нібито перевага на її стороні. Адже тільки за 13 травня окупанти наступали на 116 напрямках і навіть "захопили" один населений пункт. Тому Кремль наголошує, що якщо Зеленський "не розуміє усього, що відбувається" — війна продовжиться.

"Телеграф" зібрав головні новини щодо переговорів у матеріалі "Переговори України та Росії у Стамбулі: головне до цієї години (оновлюється)".

Нагадаємо, що за даними аналітиків порталу DeepState, ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки на Покровському напрямку. Однак дані Генштабу дещо відрізняються від кремлівських, бо українська сторона зафіксувала за 13 травня 50 бойових зіткнень на різних напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що політолог назвав "гачок", який може змусити очільника Росії Володимира Путіна приїхати на переговори у Туреччину.