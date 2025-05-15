"Ваш выход, Малюк!" — глава СБУ стал героем переговоров и соцсетей (фото, видео)

Политики тоже не сдерживают шуток

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стал одной из самых заметных фигур украинской делегации, прибывшей в Турцию на переговоры. Его спокойное и сосредоточенное появление сразу привлекло внимание — и не только журналистов, зафиксировавших момент прибытия в Анкару (в частности, "Новости.LIVE" ), но и соцсетей.

Пользователи сразу подхватили новость, превратив появление Малюк в инфопривод с юмором, троллингом россиян и даже стихами.

"По Умерову не знаю, а вот Гнатов с Малюк скрутят там российскую делегацию одной левой (одной на двоих). Впрочем, у Малюк такое "хорошее" выражение лица, что даже левая рука не будет нужна: россияне сегодня же полетят домой, в бункер", — написала одна блогер.

"Малюк, ваш выход!", — коротко, но красноречиво добавляет другая женщина в комментариях, подчеркивая момент публичного появления, которого многие давно ждали.

Политики тоже не сдерживают шуток. Депутат Андрей Осадчук представил, как Малюк на переговорах просто по очереди спрашивает каждого за столом: "Как вас зовут?" — и записывает в блокнот.

Украинский блоггер добавил свое комическое предположение: "Теперь понятно, почему Путин не приехал на переговоры" — мол, испугался руководителя Службы безопасности.

Другая пользовательница также не стояла в стороне от события и иронически написала: "Малюк — в Анкаре. Все поняли намек?".

Пользователи воспринимают появление Малюк не просто как участие в переговорах, а как четкий сигнал: Украина не только о дипломатии, но и о силе.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда начнутся переговоры в турецком Стамбуле. Именно здесь проходили предварительные переговоры между Украиной и РФ в 2022 году. Это одна из самых красивых достопримечательностей не только в Турции, но и во всем мире.