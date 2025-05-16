Труни стоятимуть у воді і отруять три річки? Нацмеморіал під Києвом стикнувся з екологічною проблемою

Після інтенсивних дощів чи рясних снігів труни можуть опинитися у воді

Споруджуване у Мархалівському лісі під Києвом Національне військове меморіальне кладовище (НВМК), де мають бути поховані герої, які загинули при захисті України, постало перед серйозною екологічною проблемою. Проведене на замовлення самої Держустанови "НВМК" дослідження виявило, що значна частина території меморіалу потрапляє у зону підтоплення.

Про це "Телеграфу", нардепам та іншим журналістам розповів гідролог Сергій Шевчук, завідувач сектору гідрографії Державного водного кадастру Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Більше читайте у публікації: "Пам’ять героїв загрузла в скандалах: три проблеми з Національним військовим кладовищем під Києвом".

В офіційному звіті експертів ДВК ЦГО говориться про непридатність відведеної ділянки для будівництва цвинтаря. Цю інформацію можна знайти у тексті судових рішень у справі Громадської організації "Мархалівка. Підтримка" до Київської обласної військової адміністрації (див. скриншот нижче).

Проблема підтоплення має декілька аспектів. Перший з яких — можливе забруднення води. За словами Сергія Шевчука, територія, де споруджується НВМК, є витоком одразу трьох річок.

"Це дуже важливо, адже тут сформований такий природний буфер ґрунту, який дозволяв живити ці річки… Цьогоріч не було зимових опадів, весняного водопілля, тобто по воді — цей рік десь 20% від норми. Але навіть при цих 20% дренаж відводить цю воду у спеціально створену штучну водойму, яка вже затоплює навколишні багатолітні дерева. Після того ж, як буде нормальна водність — 50%, 100%, цей ставок буде здреновувати воду далі — вздовж по руслу річок Віта або Сіверка. А чим це загрожує? Коли буде інтенсивне наповнення ґрунту водою, труни будуть знаходитися у воді, і отруєна (через розкладання тіл) вода буде потрапляти у водойму і, відповідно, далі в річки", — вважає гідролог.

Другий аспект — сам дренаж, прокладений по території кладовища. За словами гідролога, чинні нормативні положення не забороняють прокладати дренаж лише по контуру цвинтаря, але аж ніяк по його внутрішній території. Це обумовлено тим, що будь-які роботи з прокладення підземних комунікацій на території діючих цвинтарів категорично заборонені. Але кожен дренаж має строк експлуатації — максимум 25 років. І коли він зрештою вийде з ладу — його доведеться міняти, тобто, фактично, перекопувати територію цвинтаря з уже наявними похованнями.

Окрім того, є ще й третій аспект — підтоплення може стати проблемою й для капітальних споруд, побудованих на території НВМК, адже чинні будівельні норми забороняють будівництво на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що представники організації "Київський еколого-культурний центр" висловили припущення, що загиблих на фронті воїнів фактично "ховатимуть в болото".