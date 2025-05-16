Гробы будут стоять в воде и отравят три реки? Нацмемориал под Киевом столкнулся с экологической проблемой

После интенсивных дождей или обильных снегов гробы могут оказаться в воде

Строящееся в Мархаловском лесу под Киевом Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК), где должны быть похоронены герои, погибшие при защите Украины, встало перед серьезной экологической проблемой. Проведенное по заказу самого Госучреждения "НВМК" исследование выявило, что значительная часть территории мемориала попадает в зону подтопления.

Об этом "Телеграфу", нардепам и другим журналистам рассказал гидролог Сергей Шевчук, заведующий сектором гидрографии Государственного водного кадастра Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

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В официальном отчете экспертов ГВК ЦГО говорится о непригодности отведенного участка для строительства кладбища. Эту информацию можно найти в тексте судебных решений по делу Общественной организации "Мархалівка.Підтримка" к Киевской областной военной администрации (см. скриншот ниже).

Проблема подтопления имеет несколько аспектов. Первый из которых — возможное загрязнение воды. По словам Сергея Шевчука, территория, где строится НВМК, является истоком сразу трех рек.

"Это очень важно, ведь здесь сформирован такой природный буфер почвы, который позволял питать эти реки… В этом году не было зимних осадков, весеннего половодья, то есть по воде — в этом году примерно 20% от нормы. Но даже при этих 20% дренаж отводит эту воду в специально созданный искусственный водоем, который уже затапливает окрестные многолетние деревья. После того как будет нормальная водность — 50%, 100%, этот пруд будет дренировать воду дальше — вдоль по руслу рек Вита или Сиверка. А чем это чревато? Когда будет интенсивное наполнение грунта водой, гробы будут находиться в воде, и отравленная (из-за разложения тел) вода будет попадать в водоем и, соответственно, дальше в реки", — считает гидролог.

Второй аспект — сам дренаж, проложенный по территории кладбища. По словам гидролога, действующие нормативные положения не запрещают прокладывать дренаж только по контуру кладбища, но никак по его внутренней территории. Это обусловлено тем, что любые работы по прокладке подземных коммуникаций на территории действующих кладбищ категорически запрещены. Но у каждого дренажа срок эксплуатации — максимум 25 лет. И когда он в конце концов выйдет из строя — его придется менять, то есть фактически перекапывать территорию кладбища с уже имеющимися захоронениями.

Кроме того, есть еще и третий аспект — подтопление может стать проблемой и для капитальных сооружений, построенных на территории НВМК, ведь действующие строительные нормы запрещают строительство на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что представители организации "Киевский эколого-культурный центр" высказали предположение, что погибших на фронте воинов фактически "будут хоронить в болоте".