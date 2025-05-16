Буде всього 20 днів. Хто з українців зможе оплатити половину штрафу влітку

Українцям влітку можна буде сплатити лише половину штрафу, але протягом 20 днів

До 20 днів на оплату штрафу зі знижкою до 50% мають військовозобов'язані, що порушать правила військового обліку вже з цього літа. Оплатити його можна буде в мобільному застосунку "Резерв+".

Цьогоріч влітку для військовозобов'язаних почнуть діяти знижки на оплату штрафу за порушення військового обліку. Вони матимуть всього 20 днів, для того, аби добровільно сплатити половину штрафу, як пишуть в "PMG".

Якщо ж вони пропустять цей термін, тоді чоловікам доведеться платити штраф в 100% розмірі.

Аби сплатити штраф в "Резерв+", спочатку потрібно подати заяву у мобільному додатку про визначення порушення. Далі чоловік отримає постанову про порушення. Після цього йому дозволено сплатити адміністративне стягнення за реквізитами з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Хоча деяким можна взагалі не платити цей штраф. Це стосується чоловіків, які вже проходять військову службу.

У Міноборони пояснили, що такі зміни почнуть працювати влітку цього року, але точної дати вони не повідомили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловікам потрібно пройти медогляд до 5 червня.