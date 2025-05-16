Будет всего 20 дней. Кто из украинцев сможет оплатить половину штрафа летом

Украинцам летом можно будет оплатить только половину штрафа, но в течение 20 дней

До 20 дней на оплату штрафа со скидкой до 50% имеют военнообязанные, которые нарушат правила воинского учета уже с этого лета. Оплатить его можно будет в мобильном приложении "Резерв+".

В этом году летом для военнообязанных начнут действовать скидки на оплату штрафа за нарушение воинского учета. Они будут иметь всего 20 дней, для того, чтобы добровольно оплатить половину штрафа, как пишут в "PMG".

Если же они пропустят этот срок, тогда мужчинам придется платить штраф в 100% размере.

Чтобы оплатить штраф в "Резерв+", сначала нужно подать заявление в мобильном приложении об определении нарушения. Далее мужчина получит постановление о нарушении. После этого ему разрешено оплатить административное взыскание по реквизитам с автоматическим подтверждением исполнения постановления.

Хотя некоторым можно вообще не платить этот штраф. Это касается мужчин, уже проходящих военную службу.

В Минобороны объяснили, что такие изменения начнут работать летом этого года, но точной даты они не сообщили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мужчинам нужно пройти медосмотр до 5 июня.