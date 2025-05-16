Вандали намалювали російський прапор на скандальному постаменті в центрі Одеси

Такі випадки тут — не рідкість

У центрі Одеси невідомі особи нанесли зображення прапора країни-агресора на один із постаментів Європейської площі. Також вандали забруднили одне з пам'ятних фото, розташованих на площі.

Про цю подію повідомляє пресслужба одеської поліції. Інцидент стався вранці 16 травня — перехожа помітила пошкодження та повідомила про це правоохоронні органи.

"Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення від перехожої про те, що один із фрагментів постаменту посеред площі замальований фарбами, схожими на прапор країни агресора, а одне з пам’ятних фото забруднене," — йдеться у повідомленні.

Як видно на фото, пам’ятне фото, яке було забруднене, із зображенням вбитого одеського активіста Дем’яна Ганула.

На місці події працюють співробітники територіального підрозділу поліції, які вживають заходи для встановлення осіб, причетних до акту вандалізму. Правоохоронці проводять огляд місця події та збирають інформацію для встановлення всіх обставин справи. Правова кваліфікація події буде визначена після завершення всіх необхідних слідчих дій.

Нагадаємо, пам'ятник, на якому намалювали російський прапор, — це був постамент Засновникам Одеси. Це офіційна назва пам'ятника Катерині II та її сподвижникам — Хосе де Рібасу, Францу де Воллану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову. Його демонтували 28 грудня 2022 року у рамках дерусифікації. З того часу подібні випадки тут — не рідкість.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Одесі прихильниця Путіна вивішувала прапор РФ.У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили містяни.