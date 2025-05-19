Bloomberg розкрив "грандіозні" плани Путіна щодо України до кінця 2025 року

Впевненість глави Кремля в перспективах Росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу

Президент Росії Путін вважає, що у нього "сильна рука" перед сьогоднішньою розмовою з президентом США Дональдом Трампом. Людина, яка знайома з позицією Путіна каже, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, які він оголосив частиною Росії (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області).

Це означає, що Путін навряд чи піде на якісь суттєві поступки Трампу під час сьогоднішньої розмови. Про це повідомляє Bloomberg. Зі свого боку європейські лідери стурбовані тим, що президент США може спробувати нав'язати врегулювання, незважаючи ні на що.

Bloomberg зазначає, що Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, і підтримав пряму розмову з Путіним, щоб укласти угоду. Глава Кремля, зі свого боку, не дав жодних ознак того, що він готовий припинити війну. Це підігріло занепокоєння в Києві та інших європейських столицях, що Україна може бути змушена здати ще більше території. Однак зазначимо, що в цьому моменті не зовсім зрозуміло, чи є описані настрої реальними, чи це виключно думка редакції.

Путін готовий до затяжної війни

Дві інші людини, близькі до Кремля, стверджують, що попри всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це необхідно для досягнення його цілей. Крім того, він з оптимізмом дивиться на перспективу подальших санкцій США.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника, у п'ятницю під час телефонної розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і глава уряду Британії Кір Стармер намагалися дати зрозуміти Трампу, що Путін водить його за ніс. Вони сподіваються, що Трамп зрозуміє, що ризикує виглядати невдахою, якщо нав'яже Україні погану угоду, додав чиновник.

Президент України Володимир Зеленський також був на п'ятничному дзвінку. Глава української держави та його європейські союзники вважали, що Трамп зобов'язав їх завдати Кремлю нових санкцій, якщо Путін відмовиться дотримуватися режиму припинення з 12 травня, чого так і не сталося.

Учора в неділю, напередодні сьогоднішнього дзвінка Путіну, Трамп провів повторний дзвінок із Мерцем, Стармером, Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. За словами прес-секретаря британського прем'єра, лідери обговорили необхідність беззастережного припинення вогню і серйозного ставлення Путіна до переговорів.

РФ не має можливостей для виконання цілей Путіна за три роки війни

Також Bloomberg пише, що впевненість глави Кремля в перспективах Росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу. За словами європейських чиновників, зазнавши величезних втрат за більш ніж 3 роки війни, РФ не має можливостей для виконання цілей Путіна.

За словами людини, близької до Міноборони в Москві, цей скептицизм поділяють і багато російських військових, які воюють проти України. Зокрема, він розповів, що українські безпілотники зробили для Росії дорогим і неефективним проведення великомасштабних наступів.

Ризик для Путіна полягає в тому, що він переоцінить свої можливості та спонукає Трампа виконати свою погрозу запровадження додаткових санкцій, щоб покласти край тому, що президент США назвав "кривавою банею" в Україні.

За словами європейських чиновників, обізнаних із ситуацією, американські чиновники в приватному порядку дали зрозуміти своїм європейським колегам, що Трамп розглядає можливість схвалення законопроєкту про санкції, підготовленого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, якщо Росія не піде на поступки. Також він може сказати Путіну, що не може цьому перешкодити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями Дональд Трамп анонсував, що збирається зателефонувати Володимиру Путіну. Як зазначив президент США, він має намір обговорити тему припинення війни в Україні, а також питання торгівлі. Після цієї телефонної розмови Трамп набере Зеленського, і разом із ним вони говоритимуть із представниками країн-членів НАТО.