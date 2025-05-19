Bloomberg раскрыл "грандиозные" планы Путина по отношению к Украине до конца 2025 года

Уверенность главы Кремля в перспективах России на поле боя расходится с оценками Запада

Президент России Путин считает, что у него "сильная рука" перед сегодняшним разговором с президентом США Дональдом Трампом. Человек, который знаком с позицией Путина говорит, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, которые он объявил частью России (речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях).

Это означает, что Путин вряд ли пойдет на какие-то существенные уступки Трампу во время сегодняшнего разговора. Об этом сообщает Bloomberg. Со своей стороны европейские лидеры обеспокоены тем, что президент США может попытаться навязать урегулирование, несмотря ни на что.

Bloomberg отмечает, что Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, и поддержал прямой разговор с Путиным, чтобы заключить сделку. Глава Кремля, со своей стороны, не дал никаких признаков того, что он готов прекратить войну. Это подогрело беспокойство в Киеве и других европейских столицах, что Украина может быть вынуждена сдать еще больше территории. Однако отметим, что в этом моменте не совсем понятно, являются ли описанные настроения реальными или это исключительно мнение редакции.

Путин готов к затяжной войне

Два других человека, близких к Кремлю, утверждают, что несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это необходимо для достижения его целей. Кроме того, он с оптимизмом смотрит на перспективу дальнейших санкций США.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, в пятницу во время телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Британии Кир Стармер пытались дать понять Трампу, что Путин водит его за нос. Они надеются, что Трамп поймет, что рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохую сделку, добавил чиновник

Президент Украины Владимир Зеленский также был на пятничном звонке. Глава украинского государства и его европейские союзники считали, что Трамп обязал их нанести Кремлю новые санкции, если Путин откажется соблюдать режим прекращения с 12 мая, чего так и не произошло.

Вчера в воскресенье, накануне сегодняшнего звонка Путину, Трамп провел повторный звонок с Мерцем, Стармером, Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. По словам пресс-секретаря британского премьера, лидеры обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня и серьезного отношения Путина к переговорам.

У РФ нет возможностей для выполнения целей Путина за три года войны

Также Bloomberg пишет, что уверенность главы Кремля в перспективах России на поле боя расходится с оценками Запада. По словам европейских чиновников, понеся огромные потери за более чем 3 года войны, у РФ нет возможностей для выполнения целей Путина.

По словам человека, близкого к Минобороны в Москве, этот скептицизм разделяют и многие российские военные, воюющие против Украины. В частности, он рассказал, что украинские беспилотники сделали для России дорогое и неэффективное проведение крупномасштабных наступлений.

Риск для Путина состоит в том, что он переоценит свои возможности и побуждает Трампа выполнить свою угрозу введения дополнительных санкций, чтобы положить конец тому, что президент США назвал "кровавой куполом" в Украине.

По словам европейских чиновников, осведомленных о ситуации, американские чиновники в частном порядке дали понять своим европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не пойдет на уступки. Также он может сказать Путину, что не может помешать этому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на днях Дональд Трамп анонсировал, что собирается позвонить Владимиру Путину. Как отметил президент США, он намерен обсудить тему прекращения войны в Украине, а также вопрос торговли.