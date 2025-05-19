Россия угрожала ударить по Украине новой "страшной" ракетой, но все пошло не по плану

Это не первый случай, когда "Ярс" не полетел

Россия не осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", прогнозировавшейся на ночь 19 мая. Достоверная причина не известна, однако в ЦПД загадочно пишут "Не полетела".

Об этом сообщает Defense Express. Отмечается, что предварительный "учебно-боевой" запуск "Ярса" не состоялся.

Такое мнение подтверждает тот факт, что любой пуск был бы с огромной долей вероятности снят местными. К тому же, в 2023 году россиянам дважды не удавалось штатно запустить "Ярс". Тогда писали, что ракета сбивалась с курса.

"Любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания", — говорится в сообщении.

Добавим, что руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко уже прокомментировал информацию о не запуске "Ярса", написав: "Не полетела". Также он напомнил, что и "Орешник", которым Россия ударила по Днепру в 2024 году, постигла похожая судьба.

"Напомню, что раньше у россиян был неудачный второй пуск "Орешника" практически сразу после первого", — написал он.

Ракета "Ярс"

Напомним, что по данным ГУР МОУ пусковой район "Ярса" был максимально нетипичным — в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный. Там же и базируется 433-й полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ. От него до Нижнего Тагила всего 25 км.

По данным издания, Кура на Камчатке – основной российский полигон, куда целятся межконтинентальными ракетами. Поэтому полет "Ярса" был бы виден на территории Сибири и Дальнего Востока России.

"Почему именно россияне не совершили запуск, остается неизвестным", — говорится в материале.

Однако есть мнение, что причиной тому стала нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. У "Ярса", как и у большинства ракет, есть риск отказа системы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, как распознать реальную угрозу удара "Орешником".