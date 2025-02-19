Росіяни перетворили окупований Скадовськ на пустку, замість людей - голуби (відео)

Воно живе в окупації вже майже три роки

Росіяни перетворили місто Скадовськ Херсонської області, яке вони окупували на початку повномасштабного вторгнення, на пустку. Навіть влітку там майже немає відпочивальників, а зараз вулиці міста абсолютно пустинні та безлюдні.

Відео, зняте у Скадовську 18 лютого 2025 року, опублікував Telegram-канал "Типовий Кривий Ріг". Кадри знімали за сонячної погоди, проте на вулиці практично зовсім немає людей. Лише голуби прогулюються там, де раніше було гамірно та людно. Над цією пусткою височіє російський триколор.

Варто зазначити, до окупації Росією, Скадовськ входив до списку найпопулярніших курортів Херсонської області та України. Захопивши місто, росіяни перетворили його на військову базу. Навіть влітку бажаючих відпочивати там немає вже не перший сезон.

Скадовськ на карті deepstate

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року російські війська розпочали вторгнення на Херсонщину зі сторони тимчасового захопленого Криму. Місто Скадовськ тоді залишили усі підрозділи ЗСУ, ТРО, СБУ, поліції, того ж дня воно опинилось під російською окупацією. Після чисельних погроз з боку окупантів через відмову від співпраці, 6 квітня 2022 року, мер міста Олександр Яковлєв залишив Скадовськ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на третій рік повномасштабної війни у тимчасово окупованих Кирилівці та Маріуполі взимку обміліло Азовське море. В мережі показали сумне відео.