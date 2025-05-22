Можна навіть відмовитися від ЄС? Форбс розповів, як зробити Україну великою

Результати завершення війни гратимуть ключову роль, але не основну

Україна може стати по-справжньому потужною державною на міжнародному ринку навіть без вступу до ЄС. Але для цього Києву слід орієнтуватись на приклади Швейцарії та Сінгапуру.

Про це розповів Стів Форбс головний редактор Forbes. За його словами, наразі США ведуть доволі жорстоку торгівельну війну з Китаєм, що Україна має використати і для себе.

На думку Форбса, президент США Дональд Трамп має зосередити увагу на тому, щоб не дозволити Ірану стати ядерною державою і пом'якшити свою тарифну політику. Однак відносини США та Китаю обумовлені не тільки торгівлею, а й хакерськими атаками на Вашингтон, які постійно фіксує Пентагон. Тому Трамп показує Пекіну, що за все треба платити.

"Україна ж має знижувати торгівельні барʼєри. Як показує приклад Швейцарії, для процвітання не обовʼязково бути членом блоків, як-от ЄС. Після закінчення війни Україна може стати воротами для компаній, узявши за приклад Швейцарію чи Сінгапур. Подивіться на Словаччину, яка стала потужним виробником автомобілів у Європі", — каже головред.

Він наголошує, що майбутнє України залежить від вирішення війни, але після цього вона має великі шанси стати передовою державою, як Гонконг, Сінгапур та Швейцарія. Для цього достатньо створити відкриту економіку, полегшити відкриття бізнесу, зменшити для нього податки та соціальні внески.

"Україна повинна прив’язати валюту до стабільної валюти — євро або долара, як це зробили країни Балтії. Важливо мати низькі податки, стабільну валюту й уряд, який не витрачає занадто багато. Уроки Польщі, Сінгапуру показують, що Україна може стати високотехнологічним і фінансовим центром", — каже Форбс.

Він і досі переконаний, що втрата України матиме дуже негативні наслідки для світу, які можуть призвести до глобальної катастрофи. Яскраво це демонструє те, на скільки критичне значення мало існування Чехословаччини, після розділення якої спалахнула Друга світова.

"Ми маємо робити набагато більше для підтримки України у боротьбі із загарбниками. Пропоную нове гасло: зробимо Україну великою знову", — додає головний редактор Forbes.

За його словами, Україна має правильно сформулювати систему заохочення повернення і своїх громадян, і іноземців, створюючи різні системи. Однак варто уникати помилок Європи, як у 2015-му, коли восьмий федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель дозволила відкриту міграцію без контролю і це мало свої негативні наслідки.

"Потрібні розумні політики для залучення кваліфікованих кадрів. Також варто звернути увагу на українців за кордоном — вони можуть стати важливим ресурсом, якщо побачать, що країна розвивається, й захочуть повернутися. Це може стимулювати внутрішню міграцію та інвестиції в Україну", — резюмує Форбс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головред Forbes US дав важливу пораду Трампу щодо України.