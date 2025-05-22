Лебедю прострелили очі та кинули. Волонтерка врятувала білосніжного птаха (фото)

Птах на все життя залишився інвалідом

На Вінниччині волонтерка врятувала життя скаліченому лебедю. Птаху хтось прострелив очі і покинув його.

Про це повідомила волонтерка Юлія Бартащук з Бару Вінницької області. За її словами, скаліченого птаха знайшла Інна Кирилюк, яка надала йому і першу допомогу.

Після цього вона звернулась до волонтерки Юлії, яка і відвезла лебедя у Львів. В Центрі реабілітації "Вільні крила" провели огляд і підтвердили, що птаху дійсно прострелили очі.

"Тому бідолага залишиться інвалідом на все життя. Зате тепер він у надійних руках і під надійною опікою та доглядом", — йдеться у повідомленні.

Волонтерка зазначила, що на лікування гроші надсилали небайдужі люди, які й досі телефонують їй, аби бути в курсі ситуації. Однак наразі лебідь перебуває під наглядом спеціалістів у Центрі.

"Серце стискається від болю через людське знущання, — написала Бартащук. — Не розумію, звідки і від чого береться у людей така жорстокість і бездушність".

Зауважимо, що в мережі жінку підтримало чимало користувачів, яких нажахала ця історія. Люди, як і волонтерка, не розуміють такої жорстокості, особливо по відношенню до птахів і тварин.

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