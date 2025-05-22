Лебедю прострелили глаза и бросили. Волонтер спасла белоснежную птицу (фото)

Птица на всю жизнь осталась инвалидом

В Винницкой области волонтер спасла жизнь искалеченному лебедю. Птице кто-то прострелил глаза и бросил.

Об этом сообщила волонтер Юлия Бартащук из Бара Винницкой области. По ее словам, покалеченную птицу нашла Инна Кирилюк, которая оказала и ей первую помощь.

После этого она обратилась к волонтеру Юлии, которая и отвезла лебедя во Львов. В Центре реабилитации "Свободные крылья" провели осмотр и подтвердили, что птице действительно прострелили глаза.

"Поэтому бедняга останется инвалидом на всю жизнь. Зато теперь он в надежных руках и под надежной опекой и уходом", — говорится в сообщении.

Волонтер отметила, что на лечение деньги присылали неравнодушные люди, которые до сих пор звонят ей, чтобы быть в курсе ситуации. Однако лебедь находится под наблюдением специалистов в Центре.

"Сердце сжимается от боли из-за человеческих издевательств, — написала Бартащук. — Не понимаю, откуда и от чего берется у людей такая жестокость и бездушие".

Заметим, что в сети женщину поддержало немало пользователей, которых напугала эта история. Люди, как и волонтер, не понимают такой жестокости, особенно по отношению к птицам и животным.

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