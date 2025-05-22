З'явилися важливі деталі про вбивство Портнова у Мадриді

Поліція продовжує пошук злочинця і спільників

У вбивстві колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова, якого застрелили біля Мадрида в Іспанії, з'явились нові подробиці. Наразі суд оголосив матеріали справи закритими.

Однак, за даними іспанського агентства EFE, вбивця мав щонайменше двох спільників. Поліція Іспанії наразі розшукує їх.

Як повідомляє слідство, в Портнова вистрілили 9 разів, а не як повідомлялась раніше, 5-6. Наразі мотиви злочину не з'ясовані. Але іспанська поліція вважає причетними до вбивства Портнова росіян або мафіозі, а ось версію причетності українських спецслужб називає малоймовірною.

До того ж Міністерство закордонних справ України (МЗС) вже взяло на контроль перебіг справи, передає РБК-Україна. У відомстві також підтвердили, що наразі затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. Але посольство України продовжує підтримувати зв'язок з Іспанією та очікує більше детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції країни.

"Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії", — заявили у МЗС.

Нагадаємо, 21 травня неподалік Мадриду було вбито колишнього українського політика Андрія Портнова. Раніше він був радником експрезидент Віктора Януковича. Він виїхав з України у 2014 році, перебував під санкціями США, повертався знов, а в останні роки активно судився з українськими журналістами та громадськими організаціями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти назвали ймовірні версії вбивства Портнова в Іспанії.