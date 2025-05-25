При розпаді СРСР нібито було порушено юридичну процедуру

У Росії, де вигадали нове виправдання вторгненню на територію України, продовжують стверджувати, що СРСР нібито й досі існує. Місцеві "експерти" знайшли "обґрунтування" словами радника Путіна, але в МЗС України вже відповіли на заяви росіян.

РосЗМІ передають, що колишній голова уряду РФ Сергій Степашин згоден з думкою, що СРСР нібито існує і досі. Він стверджує, що процедуру розпуску Радянського Союзу нібито "було порушено з юридичної точки зору".

"З юридичної точки зору, Кобяков правий", — заявив Степашин.

Нагадаємо, що раніше під час свого виступу на юридичному форумі в Санкт-Петербурзі радник Путіна Антон Кобяков висловив переконання, що під час розпаду СРСР нібито було порушено юридичну процедуру. Він вважає, що підписанти Біловезьких угод не мали права підписувати документи про розвал держави.

"Але якщо СРСР не розпущено, то логічно з правової точки зору виходить, що "українська криза" — це внутрішній процес", — сказав він.

Що кажуть в Україні

У МЗС України виступили з офіційним коментарем щодо фантазій росіян про "неправильний" розпад СРСР. Там порадили не просувати безглузді ідеї та назвали їх дурнуватою ностальгією.

"Розпад СРСР у 1991 році був одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20-го століття. Радянський Союз розпався — на щастя та назавжди.

Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було.

Досить уже дурнуватої радянської ностальгії", — сказав МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путіна закликали захопити Сумську область.