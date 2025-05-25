При распаде СССР якобы была нарушена юридическая процедура

В России, где придумали новое оправдание вторжению на территорию Украины, продолжают утверждать, что СССР якобы до сих пор существует. Местные "эксперты" нашли "обоснование" словам советника Путина, но в МИД Украины уже хлестко ответили на заявления россиян.

РосСМИ передают, что бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин согласен с мнением, что СССР якобы до сих пор существует. Он утверждает, что процедура роспуска Советского Союза якобы "была нарушена с юридической точки зрения".

"С юридической точки зрения, Кобяков прав", — заявил Степашин.

Напомним, что ранее во время своего выступления на юридическом форуме в Санкт-Петербурге советник Путина Антон Кобяков выразил убеждение, что при распаде СССР якобы была нарушена юридическая процедура. Он считает, что у подписантов беловежских соглашений не было права подписывать документы об упразднении государства.

"Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что "украинский кризис" — это внутренний процесс", — сказал он.

Что говорят в Украине

В МИД Украины выступили с официальным комментарием по поводу фантазий россиян о "неправильном" распаде СССР. Там посоветовали не продвигать бессмысленные идеи и назвали их глуповатой ностальгией.

"Распад СССР в 1991 году был одним из моментов наибольшей надежды в конце 20 века. Советский Союз распался — к счастью и навсегда.

Вместо того чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что его не было.

Достаточно уже глуповатой советской ностальгии", — сказал МИД Георгий Тихий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путина призвали захватить Сумскую область.