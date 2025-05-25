"В Києві" або "У Києві": який із цих варіантів правильний в українській мові

Є важливі нюанси, які слід запам’ятати

В українській мові у багатьох викликають плутанину два варіанти написання — "В Києві" та "У Києві". Однак правильним із них вважається лише один.

Існує правильно, згідно з яким перед назвою міст в українській мові ми ставимо "у". Варіант "У Києві" використовується при згадці про місце у столиці. Наприклад, "Ми з друзями зустрілися у Києві".

Згідно з правилами, коли ми використовуємо "У Києві", назви міста вживаємо у місцевому відмінку однини. Наприклад: "Ми були у Києві".

Варто зазначити, що часто можна почути варіант "В Києві". І хоча він стає поширеним, він не є правильним за українським правописом.

Варіант "В Києві", ймовірно, тягнеться з російської мови, адже перед назвою міст у ній вживають "в".

Також в українській мові є ще одне важливе правило — по голосній попереднього слова потрібно писати "в", і по приголосній — "у". Наприклад, "Він у хаті", "Темно в хаті".

Тому, якщо ми хочемо сказати, наприклад, про Одесу, то ми використовуємо "в" і вийде "В Одесі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які п’ять слів в українській мові потрібно тепер писати інакше за новим правописом. Серед них виявилося навіть одне жіноче ім’я, з якого прибрали одну літеру. Ці слова варто запам’ятати кожному, щоб не робити в них помилок і писати їх правильно.