"В Києві" или "У Києві": какой из этих вариантов правильный в украинском языке

Есть важные нюансы, которые следует запомнить

В украинском языке у многих вызывают путаницу два варианта написания — "В Києві" и "У Києві". Однако правильным из них считается только один.

Существует правильно, согласно которому перед названием городов в украинском языке мы ставим "у". Вариант "У Києві" используется при упоминании места в столице. К примеру, "Ми з друзями зустрілись у Києві".

Согласно правилам, когда мы используем "У Києві", названия города употребляем в местном падеже единственного числа. К примеру: "Мы були у Києві".

Стоит отметить, что нередко можно услышать вариант "В Києві". И хотя он становится распространенным, он не является правильным по украинскому правописанию.

Вариант "В Києві", вероятно, тянется с русского языка, ведь перед названием городов в нем употребляют "в".

Также в украинском языке есть еще одно важное правило — по гласной предыдущей слова нужно писать "в", и по согласной — "у". Например, "Він у хаті", "Темно в хаті".

Поэтому, если мы хотим сказать, например, про Одессу, то мы используем "в" и получится — "В Одесі".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие пять слов в украинском языке нужно теперь писать иначе по новому правописанию. В их числе оказалось даже одно женское имя, из которого убрали одну букву. Эти слова стоит запомнить каждому, чтобы не совершать в них ошибки и писать их правильно.