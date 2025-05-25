Частина Сумщини могла бути окупована армією РФ: скільки кілометрів могли захопити росіяни (карта)

4 населені пункти позначені, як окуповані

Російська армя могла захопити 62,6 км2 Сумської області. На мапі DeepState деякі населені пункти позначені, як окуповані.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState. Згідно з даними аналітиків, ворожі війська змогли закріпитися на сході Сумської області поруч із кордоном Росії та України в районі Коренівського і Суджанського районів Курської області.

DeepState до суботи вважав усю територію в районі Веселівки, Журавки, Басівки та Новенького Сумської області сірою зоною, хоча за даними видання "Агенство.Новини", російські військові могли перейти кордон Сумської області ще в лютому.

Карта DeepState 22 травня 2025

Хоча увечері 24 травня DeepState повідомив, що російським військовим "вдалося закріпитися на відрізку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, і вони продовжують робити спроби зайти в Біловоди, а також складна ситуація в Локні". Карта аналітиків свідчить, що Журавка, Басівка і Новеньке повністю перейшли під контроль російської армії, а частина Веселівки залишається в сірій зоні.

Карта DeepState 25 травня

Карта фінського OSINT-проєкту BlackBird Group свідчила про те, що позиції на території Сумської області поруч із Журавкою, Басівкою, Новеньким і Веселівкою перебували під контролем Росії вже до 1 квітня.

Згідно з даними BlackBird Group, російські сили встановили контроль над Локнею та частково захопили Біловоди. За цією інформацією, основна територія Локні та близько половини Біловод знаходяться під російською окупацією.

Карта BlackBird Group 25 травня

Аналогічні дані надає американський Інститут вивчення війни (ISW), хоча на їхній карті значну частину Біловод позначено як сіру зону — територію, яка, ймовірно, не контролюється ні Збройними силами України, ні російською армією.

За повідомленням ISW у нічному звіті, у суботу російські підрозділи здійснили атаки в районі населених пунктів Біловоди, Локня та Юнаківка.

Карта ISW 25 травня

"Спроби російських підрозділів зайняти позиції в Сумській області, згідно з повідомленням DeepState, розпочалися "в перших числах березня у процесі активного витіснення бійців ЗСУ з Курської області". Однак "довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже українські військові намагалися і намагаються стримувати ворога", — повідомив DeepState.

Аналітики проєкту DeepState пишуть, що росіянам вдалося домогтися переваги завдяки "постійному тиску піхоти".

"Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня та щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас із Курської області у них у планах було створення "буферної зони" на Сумщині", — повідомив DeepState.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія прагне сформувати так звану "буферну зону" на українській території — ймовірно, уздовж кордону в Харківській та Сумській областях.