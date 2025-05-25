Часть Сумщины могла быть оккупирована армией РФ: сколько километров могли захватить россияне (карта)

4 населенных пункта обозначены, как оккупированы

Российская армия могла захватить 62,6 км2 Сумской области. На карте DeepState некоторые населенные пункты отмечены как оккупированные.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. Согласно данным аналитиков, вражеские войска смогли закрепиться на востоке Сумской области рядом с границей России и Украины в районе Кореновского и Суджанского районов Курской области.

DeepState до субботы считал всю территорию в районе Веселовки, Журавки, Басовки и Новенькой Сумской области серой зоной, хотя по данным издания "Агенство.Новости", российские военные могли перейти границу Сумской области еще в феврале.

Карта DeepState 22 мая 2025

Хотя вечером 24 мая DeepState сообщил, что российским военным "удалось закрепиться на отрезке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка, и они продолжают предпринимать попытки зайти в Беловоды, а также сложная ситуация в Локне". Карта аналитиков свидетельствует, что Журавка, Басовка и Новенькое полностью перешли под контроль российской армии, а часть Веселовки остается в серой зоне.

Карта DeepState 25 мая

Карта финского OSINT-проекта BlackBird Group свидетельствовала о том, что позиции на территории Сумской области рядом с Журавкой, Басовкой, Новеньким и Веселовкой находились под контролем России уже до 1 апреля.

Согласно данным BlackBird Group, российские силы установили контроль над Локней и частично захватили Беловоды. По этой информации, основная территория Локни и около половины Беловода находятся под российской оккупацией.

Карта BlackBird Group 25 мая

Аналогичные данные предоставляет американский Институт изучения войны (ISW), хотя на их карте значительная часть Беловода обозначена как серая зона — территория, которая, вероятно, не контролируется ни Вооруженными силами Украины, ни российской армией.

По сообщению ISW в ночном отчете, в субботу российские подразделения совершили атаки в районе населенных пунктов Беловоды, Локня и Юнаковка.

Карта ISW 25 мая

"Попытки российских подразделений занять позиции в Сумской области, согласно сообщению DeepState, начались "в первых числах марта в процессе активного вытеснения бойцов ВСУ из Курской области". Однако "долгое время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь украинские военные пытались и пытаются сдерживать врага".

Аналитики проекта DeepState пишут, что россиянам удалось добиться преимущества благодаря "постоянному давлению пехоты".

"Силам обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас из Курской области у них в планах было создание "буферной зоны".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия стремится сформировать так называемую "буферную зону" на украинской территории, вероятно, вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.